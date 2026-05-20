Ya hay muchos boricuas haciendo los arreglos necesarios de cara a la temporada de huracanes, que arranca el próximo 1 de junio. Pero algunos suelen olvidarse de un detalle importante ante la llegada de la época de mayor actividad atmosférica en la Isla, el generador eléctrico, y cuando uno se acuerda del equipo, resulta ser demasiado tarde.

Pero con la venta libre del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que se avecina este fin de semana del 22 al 25 de mayo, que incluye generadores eléctricos de hasta $3,000, ¿qué hay que considerar para adquirir ese equipo que no te deje a oscuras en momentos de emergencia?

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El JD, animador de “Día a Día” y dueño de la tienda TuPlanta PR, compartió con Primera Hora algunos consejos a considerar antes hacer tu compra y aprovechar tu generador al máximo.

Evalúa tu escenario

Antes de ir a una tienda de generadores, JD exhortó al consumidor a evaluar sus necesidades básicas en su círculo familiar, para así optar por el equipo exacto y no gastar dinero demás.

“Si vives solo en la casa, si vives con tu esposa, o tienes familia, o vives con algún familiar malito de salud que siempre necesite energía, esos son los factores que tienes que tener en cuenta cuando vamos a usar generación”, compartió el empresario con este medio.

El también animador invitó al público a considerar sus responsabilidades al momento de elegir una planta eléctrica tradicional, que requiere el consumo promedio de gasolina y cambio de aceite constante, o preferir una planta de motor diésel para alto rendimiento.

“Ahí tenemos una variedad infinita, desde una planta pequeña que te prende un abanico, las luces de la casa, y el televisor por ocho horas con sólo un galón de gasolina, pero hay unos monstruotes que pueden hasta energizar una tienda por departamento o un almacén a gran escala”, resaltó Julio Daniel Guzmán, nombre de pila del propietario de TuPlanta PR.

18 Fotos Puedes aprovechar la exención del impuesto entre el 22 y 25 de mayo.

Opta por una “power station”

Si le asusta o dificulta administrar productos inflamables, JD compartió que el público puede considerar una estación de energía, o “power station”, producto que describió como una “cisterna que almacena energía con una batería”.

“Mientras más tú utilices la cisterna de agua de tu casa, más rápido se acaba el agua, eso mismo aplica con las ‘power stations’, que son baterías portátiles que recargan con energía fósil o hasta la luz del sol”, describió el boricua.

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A diferencia de una planta eléctrica, el “power station” también se usa para permitir la operación de placas solares en una casa, o si vives en un apartamento, servir como una central para energizar la propiedad por hasta 12 horas.

Además, las “power stations” pueden ser la alternativa perfecta para residentes de apartamentos dado que varios complejos de vivienda prohíben el uso de plantas eléctricas de gasolina o gas propano.

“Por eso tenemos que tener más capacidad para que tengan carga, y así tener más tiempo con luz durante algún apagón”, resaltó.

Prende tu planta

Si recientemente compraste una planta o generador, JD exhortó al público que intente encender su planta eléctrica para verificar si funciona apropiadamente, o necesita alguna atención profesional.

“Siempre le dejamos saber a la gente que debe prender su planta eléctrica cada dos meses, o sea, en un tiempo donde una inmensa mayoría de las personas no lo hace”, expresó. “Realmente, los generadores se deben prender cada 45 días, y gastarle gasolina por 15 minutos para que esté lista cuando la vayas a necesitar”.

¿Pero a qué se debe la necesidad de encender el equipo con frecuencia?

“El carburador de la planta se tapa con la misma gasolina, y esta se hace una especie de material gelatinoso, y al ocurrir eso, la gasolina no va a subir y la planta no va a funcionar”, explicó.

El empresario indicó que, en el caso de contar con una planta eléctrica con botón, se debería encender cada 30 días para activar la batería interna.

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Si la planta eléctrica se encuentra bajo uso frecuente, JD recomendó cambiar el aceite cada 5 a 30 horas para maximizar la eficiencia del equipo, y limpiar el filtro de humo del dispositivo con un cepillo pequeño.

Si el equipo no funciona, corrobora que todavía cuente con alguna garantía y verifica si un servicio de mantenimiento podría salvarte de realizar un gasto oneroso.

“Con los miles de apagones que hay, y la llegada de la temporada de huracanes, vas a necesitar que ese equipo funcione”, manifestó.

Cuida bien tu planta

El empresario recomendó que, al momento de comprar la planta o generador eléctrico, designar un lugar seguro en la casa para el funcionamiento adecuado del equipo y evitar tragedias.

“Es sumamente importante que el lugar donde almacenes tu planta sea específico para solo eso. Hay gasolina, materiales inflamables, y hasta factores que pueden dañar la gasolina, como la humedad y el sol, que pueden afectar su rendimiento y hasta el bienestar de uno”, apuntaló JD, al tiempo que exhortó usar los químicos para mantener el octanaje de la gasolina.

El puertorriqueño también recomendó comprar los cables adecuados para conectar cualquier electrodoméstico a la planta eléctrica.

“Quieres conectar una nevera, y como la nevera está lejos del generador, usamos una extensión cualquiera para energizarla, y encima empezamos a conectarles otros equipos electrónicos. Eso puede recargar la extensión, y generar un corto circuito”, indicó.

En el caso de usar extensiones, JD sugirió asegurar un interruptor de transferencia, o un “transfer switch”, al sistema eléctrico de su propiedad para garantizar un mejor uso de su generador.

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“Eso ayuda a segmentar los circuitos que energizarás cuando prendas tu planta eléctrica o ‘power station’, y no recargar el sistema eléctrico, así maximizas esa inversión y dejas esa planta como un bebé”, acotó.

Aprovechen la venta sin IVU

Si se encuentra con el presupuesto limitado, JD recomendó al consumidor a no limitarse a llegar a la tienda de generadores eléctricos más cercana y verificar si existe una opción que cubra lo más que necesites.

“Nosotros tendremos 19 locales disponibles alrededor de la Isla para esta venta. Tenemos más de seis financiamientos disponible, y se les ayuda”, expresó el propietario, quien hizo hincapié a evaluar esas necesidades pertinentes en caso de una emergencia.

“Compra la planta eléctrica que sea para lo quieres energizar. Quizás no puedas energizar la casa completa, pero si hay un apagón, ¿qué enseres o equipos necesitas que funcionen? Es posible que necesites la nevera, un televisor, una máquina de apnea de sueño para dormir, y un abanico, y puedas conseguir una planta que te energice por ocho horas con un galón de combustible. Opciones hay".