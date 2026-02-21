La marca Jeep anunció la llegada a Puerto Rico de la totalmente nueva Cherokee 2026, el primer vehículo híbrido en la historia de la firma, que combina eficiencia energética, tecnología avanzada y la tradicional capacidad 4x4 en todas sus versiones.

El modelo integra un motor turbo de combustión interna junto a dos motores eléctricos y una batería incorporada. En conjunto, genera 210 caballos de fuerza y 230 libras-pie de torque, con un rendimiento estimado de 37 millas por galón combinadas y una autonomía superior a las 500 millas por tanque.

“Con la nueva Cherokee 2026 damos un paso importante en la evolución de la marca en Puerto Rico. Este modelo integra eficiencia híbrida, tecnología avanzada y la capacidad que siempre ha distinguido a Jeep en un solo vehículo”, expresó Ricardo García, gerente general de Stellantis Puerto Rico. Añadió que el vehículo responde a la demanda del consumidor local que busca innovación sin renunciar al desempeño y la aventura.

El nuevo sistema híbrido no requiere conexión externa para recarga y mantiene la reconocida capacidad 4x4 de la marca. Incorpora el sistema Jeep Active Drive I con desconexión automática del eje trasero y el sistema Selec-Terrain con cuatro modos de manejo: Auto, Sport, Snow y Sand/Mud.

Además, ofrece 3,500 libras de capacidad de remolque, ocho pulgadas de altura al suelo y capacidad de vadeo de agua de hasta 20 pulgadas, características que refuerzan su perfil aventurero dentro del segmento de SUV medianas.

La Cherokee 2026 incluye hasta 140 funciones de seguridad y asistencia de fábrica. Desde su versión base integra un panel digital de 10.25 pulgadas y una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con el sistema Uconnect 5, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Entre sus asistencias destacan el frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado al retroceder y el sistema Active Driving Assist de Nivel 2 con control de crucero adaptativo, que ayuda a mantener distancia y carril en carretera.

También incorpora el paquete Connect One, que ofrece 10 años de actualizaciones remotas del sistema y servicios conectados como asistencia SOS automática y acceso a funciones del vehículo mediante aplicación móvil sin costo adicional.

El interior fue rediseñado para ofrecer mayor amplitud y funcionalidad, con un 30 % más espacio de carga en comparación con la generación anterior, nuevos materiales y una cabina orientada tanto al uso diario como a escapadas fuera del asfalto.

En el exterior, adopta una silueta más robusta y líneas verticales que evocan modelos clásicos de la marca. Las luces LED con firma en forma de “U” y la icónica parrilla de siete ranuras mantienen la identidad visual característica de Jeep.

La nueva Cherokee 2026 ya está disponible en Puerto Rico en las versiones Cherokee, Cherokee Laredo, Cherokee Limited y Cherokee Overland, con precios que comienzan en $44,995.