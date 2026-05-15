Hablar sobre salario durante una entrevista de trabajo podría convertirse en un error costoso para muchos candidatos, según explicó un abogado laboral citado por el periódico El Diario NY.

Jeremy Rosenthal, abogado y entrevistador laboral, aseguró que responder demasiado rápido a la pregunta sobre expectativas salariales puede provocar que el propio aspirante termine perjudicando su negociación sin darse cuenta.

De acuerdo con Rosenthal, cuando un reclutador pregunta cuánto espera ganar un candidato, muchas empresas ya tienen definido internamente un rango salarial para la posición, aunque no siempre lo revelan públicamente.

“El hecho de que respondas eso cuando estás entrevistándote conmigo me hace saber que realmente no investigaste ni trabajaste mucho antes de venir”, sostuvo el abogado, según publicó El Diario NY.

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Rosenthal afirmó que esta situación ocurre en prácticamente todas las industrias y no únicamente en el ámbito legal.

El experto explicó que uno de los mayores riesgos es que el aspirante termine solicitando mucho menos dinero del que la empresa realmente estaba dispuesta a pagar.

“Si intentas responderla, estás negociando contra ti mismo”, señaló.

Incluso confesó que en ocasiones utilizaba esa pregunta para medir qué tan preparado estaba el candidato durante el proceso de entrevista.

“He visto personas pedir $15,000 menos de lo que yo estaba dispuesto a pagar”, comentó.

Según el abogado, cuando un aspirante pide una cifra demasiado baja, el entrevistador también podría interpretarlo como una señal de poca valoración profesional.

“Todo lo que hiciste ahí fue hacerme pensar que no te valoras a ti mismo”, expresó.

Rosenthal recomendó evitar responder con una cantidad específica demasiado temprano en la conversación y, en cambio, redirigir la pregunta de manera estratégica.

Entre las respuestas que sugirió se encuentran frases como: “Eso dependerá de conocer mejor las responsabilidades del puesto” o “Es algo que tendría que evaluar con mi familia”.

A juicio del abogado, este tipo de contestaciones proyectan mayor preparación y seguridad.

Además, recomendó investigar previamente salarios promedio, rangos salariales de la industria y costos de vida antes de acudir a cualquier entrevista laboral, de modo que el candidato pueda negociar con mayor información cuando llegue el momento adecuado.

Especialistas en empleo suelen coincidir en que discutir salario demasiado pronto puede limitar el margen de negociación del candidato, especialmente antes de conocer todos los beneficios y responsabilidades reales del puesto.