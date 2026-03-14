Administrar el dinero puede ser uno de los mayores retos de la vida cotidiana. Sin embargo, especialistas en finanzas personales señalan que existen estrategias simples que ayudan a distribuir los ingresos de manera más clara.

Una de las más comentadas recientemente es la llamada regla 70-20-10, un método de presupuesto que propone dividir el salario mensual en tres partes para equilibrar gastos, ahorro e inversión.

En los últimos meses, esta fórmula ha ganado visibilidad en redes sociales y entre asesores financieros debido a su enfoque sencillo, que evita sistemas de presupuesto demasiado complejos.

Cómo funciona la regla 70-20-10

El principio del método es dividir el ingreso mensual en tres grandes categorías:

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70% para gastos esenciales: incluye pagos como renta o hipoteca, alimentos, gasolina, transporte, servicios básicos y otros costos necesarios para la vida diaria.

incluye pagos como renta o hipoteca, alimentos, gasolina, transporte, servicios básicos y otros costos necesarios para la vida diaria. 20% para ahorro e inversión: esta porción se destina a construir patrimonio a largo plazo, ya sea mediante cuentas de ahorro, inversiones o planes de retiro.

esta porción se destina a construir patrimonio a largo plazo, ya sea mediante cuentas de ahorro, inversiones o planes de retiro. 10% para gastos personales: dinero reservado para entretenimiento, salidas, viajes u otros gustos personales.

La idea central, según publicó el Diario New York, es garantizar que una parte del ingreso no solo se gaste, sino que también se utilice para generar estabilidad financiera futura.

Creadores de contenido enfocados en educación financiera han contribuido a popularizar este sistema. En plataformas como TikTok, varios especialistas han explicado cómo aplicar la regla en la vida diaria y por qué puede ser útil para quienes buscan una manera simple de organizar sus finanzas.

El planteamiento también apunta a que el ahorro se convierta en una práctica constante y que, con el tiempo, ese dinero pueda invertirse en instrumentos diseñados para el largo plazo, como cuentas de retiro o fondos de inversión.

La experta en presupuestos Andrea Woroch ha señalado que uno de los mayores beneficios de este método es su simplicidad. A diferencia de otros sistemas que exigen asignar cantidades exactas a numerosas categorías, la regla 70-20-10 divide el dinero en bloques amplios y fáciles de recordar.

Según explica, esta estructura puede ofrecer mayor flexibilidad para cubrir gastos de vida como vivienda, comida y servicios, sin que el presupuesto se vuelva demasiado restrictivo.

Además, el sistema fomenta pensar en el futuro financiero. Aunque algunas tendencias recientes, especialmente entre jóvenes, priorizan disfrutar el presente antes que ahorrar —una práctica conocida como soft saving—, especialistas advierten que en algún momento es necesario que el dinero comience a generar rendimientos mediante inversiones.

Uno de los elementos más llamativos del método es que incluye un margen para gastos personales. El 10% del ingreso puede utilizarse para ocio o entretenimiento, lo que permite mantener un equilibrio entre responsabilidad financiera y bienestar personal.

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Expertos en presupuesto señalan que reservar dinero para disfrutarlo puede ayudar a evitar la frustración que a veces generan los planes de ahorro demasiado estrictos.

Si una persona gana 3,000 dólares al mes, la distribución siguiendo esta regla sería aproximadamente:

2,100 dólares para gastos básicos.

para gastos básicos. 600 dólares para ahorro o inversiones.

para ahorro o inversiones. 300 dólares para gastos personales.

Si el dinero destinado al entretenimiento no se utiliza completamente, puede guardarse para gastos mayores en el futuro o sumarse al ahorro.

Los especialistas también recomiendan que parte del dinero destinado al ahorro se utilice inicialmente para construir un fondo de emergencia, equivalente a al menos tres meses de gastos. Este colchón financiero permite afrontar imprevistos sin recurrir a deudas.

Una vez alcanzado ese objetivo, el ahorro puede dirigirse a inversiones a largo plazo o a planes de retiro ofrecidos por los empleadores. En muchos casos, las empresas igualan parte de las aportaciones del trabajador, lo que representa un beneficio adicional.

Para quienes no cuentan con este tipo de planes laborales, también existen opciones de inversión en bancos o plataformas digitales que permiten comenzar con pequeñas cantidades.

Aunque la regla 70-20-10 puede ser útil como guía general, los expertos advierten que no necesariamente funciona para todas las personas. Quienes tienen ingresos muy ajustados o deben controlar cada gasto pueden necesitar un presupuesto más detallado.

Aun así, para muchas personas con cierta flexibilidad financiera, este método puede ser un primer paso sencillo para organizar el dinero, comenzar a ahorrar y construir estabilidad económica sin renunciar por completo al disfrute del presente.