La venta de autos en Puerto Rico en agosto pasado disminuyó un 18 % ante los vendidos en el mismo mes en 2024, informó este miércoles el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa a la industria automotriz en la isla.

Según informó en un comunicado el presidente de GUIA, José R. Ordeix, en agosto pasado se vendieron 8,127 automóviles, una diferencia de un 18 % menos de los vendidos para la misma fecha en 2024 de 9,926.

El impacto de los nuevos aranceles a importaciones de autos, altas tasas de interés para financiamiento que prevalecen, entre otros factores económicos, han propiciado que el mercado de autos haya reflejado seis meses en contracción de los ocho que han transcurrido hasta agosto, explicó Ordeix.

En total, este año se han vendido en Puerto Rico 74,463 vehículos, una merma de 7.8 % ante los 80,758 que se habían comprado en los primeros ocho meses del año de 2024, detalló GUIA.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico.