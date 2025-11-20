Una estación de consulta de cuidado de salud ya está disponible en un lugar de fácil acceso.

La aseguradora Triple-S lanzó MiConsulta MD, su primera OnMed CareStation™ de consultas médicas a demanda, ya disponible en Plaza Las Américas.

El servicio para asegurados de Triple-S permite a los pacientes acceder a consultas médicas en tiempo real con médicos licenciados, utilizando herramientas diagnósticas avanzadas, todo dentro de un espacio privado y seguro.

“Este es el inicio de una nueva era en el acceso a la atención médica. Con MiConsulta MD, nuestros afiliados pueden consultar con un médico de forma rápida, segura y conveniente, sin necesidad de cita previa”, expresó por escrito Michael Muchnicki, presidente de Triple-S Salud.

PUBLICIDAD

“Cada ubicación de MiConsulta MD está equipada con dispositivos para medir signos vitales, como presión arterial y temperatura, así como herramientas para examinar ojos, garganta y piel”.

Triple-S se ha aliado con OnMed, empresa de tecnología en salud con sede en White Plains, Nueva York, que diseña y fabrica estaciones de cuidado patentadas con tecnología que permite un enfoque híbrido para ampliar el acceso a servicios médicos.

“Nos entusiasma colaborar con Triple-S para inaugurar la primera CareStation en Puerto Rico”, indicó Karthik Ganesh, principal oficial ejecutivo de OnMed. “Ya hemos observado que las CareStations logran diagnosticar completamente al 85% de los pacientes y atender al 50% de quienes, de otro modo, habrían acudido a una sala de emergencias o a servicios de atención urgente. Además de ser un centro de atención comunitaria, contribuirá a aliviar la carga del sistema de salud local”.

La primera ubicación de MiConsulta MD fue instalada en Plaza Las Américas, cerca de la entrada de JCPenney. La aseguradora contempla expandir el número de estaciones en Puerto Rico durante el 2026.