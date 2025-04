Emprendedores y dueños de negocios en Puerto Rico ya pueden acceder gratuitamente a El Comeback Empresarial, una nueva plataforma en formato de video podcast diseñada para acompañar a quienes enfrentan crisis financieras y operativas en sus negocios.

La propuesta, liderada por la abogada de quiebras y estratega en transformación financiera Zelma Dávila, nace en respuesta a una alarmante realidad de que cerca del 65% de las pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas antes de cumplir 10 años, según datos de 2024 registrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés).

El primer episodio, disponible desde hoy en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcasts, aborda el tema de la quiebra como punto de partida para la reinvención.

“La crisis financiera no tiene que ser el final de una empresa. Puede ser el comienzo de una transformación. La reestructuración o la quiebra no son una derrota, sino decisiones estratégicas que, bien manejadas, pueden llevar a una nueva etapa más fuerte y enfocada”, explicó Dávila.

La abogada enfatiza que conocer las opciones legales a tiempo puede marcar la diferencia entre cerrar un negocio o relanzarlo con éxito.

“He visto a empresarios talentosos perderlo todo por no saber que había caminos posibles. Este proyecto no es solo informativo, es una guía real para tomar mejores decisiones, desde la estructura legal hasta la operativa”, aseguró.

El Comeback Empresarial se publicará de manera bisemanal y ofrecerá entrevistas con expertos en gerencia, contabilidad, mercadeo y liderazgo, además de testimonios de empresarios que lograron salir adelante luego de enfrentar momentos críticos. El contenido está diseñado para ser práctico, accesible y aplicable desde el primer episodio.

Para acceder a los episodios y tener acceso a guías prácticas sobre transformación financiera puede visitar www.comebackempresarial.com.