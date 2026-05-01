La empresa Liberty Puerto Rico anunció la expansión de su portafolio de equipos móviles con la incorporación de los más recientes modelos de Motorola, como parte de una estrategia para diversificar su oferta y atraer nuevos clientes en la Isla.

Como parte de la iniciativa, los consumidores podrán obtener modelos como el Moto G, Edge o Razr60 sin costo inicial ni necesidad de entregar un equipo previo, al activar un plan móvil pospago con la compañía.

El principal oficial de consumo de Liberty, Quique Vivas, destacó que la movida busca ofrecer mayor variedad a los usuarios dentro de la red de la empresa. Además, subrayó que la compañía cuenta con una garantía de satisfacción que permite a los clientes solicitar un reembolso si no están conformes con el servicio dentro de los primeros 30 días.

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Como parte de la promoción, la empresa celebrará los llamados “Moto Days” durante los viernes y sábados del mes de mayo en tiendas seleccionadas, donde ofrecerá incentivos a quienes adquieran un dispositivo Motorola y activen un plan pospago.

Entre los modelos disponibles, el Moto G se presenta como una opción accesible con conectividad 5G, batería de larga duración y un sistema de cámara de alta resolución. Por su parte, el Motorola Edge incorpora una pantalla de alta definición con diseño curvo y una cámara avanzada orientada a la fotografía de calidad profesional.

La oferta también incluye el Motorola Razr60, la versión más reciente del icónico teléfono plegable, que combina diseño compacto con funcionalidades modernas como una pantalla externa interactiva, cámara de alto rendimiento y capacidades de inteligencia artificial integradas.

Los interesados pueden obtener más información a través de las plataformas digitales de Liberty o visitando sus tiendas alrededor de la Isla.