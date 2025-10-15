( Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor )

La empresa Power Solar, distribuidor autorizado de EcoFlow en la isla, emitió una declaración oficial tras el anuncio de un “recall" preventivo por parte de EcoFlow Technology Inc. sobre uno de sus modelos de baterías portátiles: la EcoFlow Delta Max 2000 (Modelo EFD310).

Según la empresa matriz, el retiro del producto no implica la devolución física del equipo ni su reemplazo, sino una actualización crítica del firmware, que los usuarios pueden realizar por su cuenta siguiendo instrucciones provistas por EcoFlow en su sitio web oficial.

“Es importante detener el uso del equipo hasta realizar la actualización del firmware necesaria”, advirtió Power Solar en su comunicado, destacando que la medida responde a protocolos de seguridad establecidos por el fabricante.

PUBLICIDAD

Relacionadas Retiran miles de baterías EcoFlow por riesgo de incendio

La actualización puede completarse de forma remota y guiada a través del siguiente enlace proporcionado por EcoFlow.

Power Solar también confirmó que, hasta el momento, no se han reportado incidentes relacionados con este modelo en Puerto Rico y aclaró que ningún otro modelo de la marca EcoFlow se ve afectado por este aviso de seguridad.

Los clientes que posean una EcoFlow Delta Max 2000 deben comunicarse lo antes posible con el Departamento de Servicio al Cliente de Power Solar al 787-331-1000 para orientación sobre el proceso de actualización y para aclarar cualquier duda sobre el uso del equipo.

Hace unos días, la Comisión de Seguridad de Productos y Consumidores (CPSC por sus siglas en inglés) dio a conocer la retirada voluntaria de algunas estaciones de energía EcoFlow Delta Max 2000, por riesgo de calentamiento e incendio.

Según la notificación del recogido, “EcoFlow Technology ha recibido seis informes de estaciones de energía retiradas que se incendiaron, con daños materiales por un total de más de 850,000 dólares”.