Nueva York. Los consumidores de Estados Unidos gastaron durante el Black Friday $11,800 millones en compras en línea, un 9.1% más que el año anterior, según la firma Adobe Analytics.

En un comunicado, la entidad indicó que el tráfico en línea tuvo su pico más alto entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. hora este, un periodo en el que los compradores gastaron “online” $12.5 millones por minuto.

La firma anotó, además, que las ventas en Internet aumentaron de manera notable en el caso de las consolas de videojuegos (un 1,900%); los televisores (un 1,740%); auriculares y altavoces (1,700%) y refrigeradores (1,630%), entre otros.

Las ventas en Internet aumentaron de manera notable en el caso de las consolas de videojuegos, televisores, auriculares, altavoces y refrigeradores. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) ( CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

En concreto, hubo fuertes rebajas en sectores como el de juguetes, donde los descuentos alcanzaron el 30% sobre el precio original, así como en la electrónica (29 %), los televisores (24 %) o la ropa (25 %).

En su caso, entre los juguetes más vendidos figuran productos de LEGO, pistolas Nerf, juegos de mesa o cartas Pokémon, mientras que de las consolas más vendidas destacan la Nintendo Switch 2, la Xbox Series X y la PlayStation 5.

El papel de las redes sociales y la IA

Este año, el 55.2% de las ventas en Internet se realizaron desde dispositivos móviles, lo que supone un total de $6,500 millones.

“El móvil es ahora la forma dominante de compra durante la temporada navideña, algo que tiende a apoyar compras impulsivas y, por lo tanto, a aumentar el crecimiento del comercio electrónico”, apuntó la entidad.

De acuerdo con Adobe, el ingreso procedente de redes sociales representó el 3.4% de las compras en línea, un incremento interanual del 54.5%.

La inteligencia artificial (IA) también jugó un papel fundamental en este Black Friday, pues el tráfico generado por esta tecnología hacia webs minoristas en Estados Unidos aumentó un 805% interanual.

Los consumidores utilizaron la IA para encontrar ofertas e investigar sobre productos, especialmente videojuegos, electrodomésticos, electrónica, juguetes y artículos de cuidado personal o para bebés.

En este sentido, los compradores que encontraron un sitio web gracias a la IA tuvieron un 38% más de probabilidades de realizar una compra, frente a otras fuentes de tráfico.

Por otra parte, Adobe estima que durante el Día de Acción de Gracias se gastaron $6,400 millones en compras en línea, y prevé que para este fin de semana los compradores de Estados Unidos gasten $5,500 millones hoy y otros $5,900 el domingo.

Mientras, el lunes, conocido como Cyber Monday, los consumidores se gastarán unos $14,200 millones, convirtiéndose en el mayor día de compras en línea del año.

La Cyber Week, periodo que incluye Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday, representará aproximadamente el 17.2% del gasto total de la temporada navideña, con $43,700 millones, un 6.3% más interanual, según la firma.