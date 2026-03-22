En un entorno económico donde las familias luchan por ahorrar, los gastos impulsivos se han convertido en uno de los principales obstáculos para mantener un presupuesto equilibrado.

Expertos en finanzas personales advierten que pequeñas compras cotidianas, como el pedido de comida a domicilio o las suscripciones digitales, pueden parecer inofensivas en el momento, pero se acumulan rápidamente, creando un hueco considerable en las finanzas familiares.

Según, publicó El Diario New York, datos de Bankrate y la Reserva Federal, cerca del 44% de los adultos estadounidenses no cuentan con ahorros suficientes para cubrir un gasto inesperado de $1,000.

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La realidad es que, en lugar de priorizar el ahorro o la preparación para emergencias, muchas personas prefieren gastar sin pensar en las consecuencias a largo plazo.

Aunque estas compras son pequeñas y a menudo cotidianas, la suma anual puede llegar a miles de dólares, recursos que podrían destinarse a objetivos más importantes, como la reducción de deudas o la creación de un fondo de emergencia.

El gasto impulsivo: un hábito silencioso pero costoso

El gasto impulsivo se define como la compra de productos o servicios sin una planificación previa, usualmente impulsada por promociones, anuncios o el deseo momentáneo. De acuerdo con un estudio de Bankrate de 2024, el 49% de los consumidores estadounidenses admiten realizar compras impulsivas de manera regular.

Ted Rossman, analista senior de Bankrate, explica que, aunque las compras impulsivas suelen ser pequeñas, su impacto acumulado puede ser gigantesco.

“La mayoría de las familias no tienen problemas con realizar una compra grande de vez en cuando, sino con las pequeñas decisiones repetidas durante el mes”, agrega.

Comida a domicilio y aplicaciones de entrega

Las aplicaciones de entrega de comida se han convertido en una parte esencial de la vida diaria en EE. UU., pero sus costos son mucho mayores de lo que los consumidores suelen percibir.

Según un informe de U.S. Foods, los estadounidenses gastan, en promedio, $1,570 al año en comida a domicilio. A menudo, las tarifas adicionales, las propinas y los costos de entrega incrementan significativamente el precio de una comida, lo que puede hacer que un pedido de $15 termine costando más de $25. Para quienes buscan ahorrar, cocinar en casa es una de las mejores estrategias.

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Suscripciones digitales acumuladas

Otro gasto cada vez más común y que puede acumularse rápidamente es el pago de suscripciones mensuales a servicios de streaming, música o almacenamiento en la nube. C+R Research encontró que el estadounidense promedio gasta $219 al mes en suscripciones, sin ser plenamente consciente del impacto de estos pagos. Las personas suelen subestimar cuánto gastan en este tipo de servicios, lo que puede liberar cientos de dólares al año si se revisan y eliminan las suscripciones no utilizadas.

Especiales y compras en línea

Los especiales como Black Friday o Cyber Monday tienen un fuerte impacto sobre el comportamiento de compra de los consumidores, lo que provoca que muchos adquieran productos innecesarios solo porque están en oferta. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), estas promociones aceleran las decisiones rápidas, lo que con frecuencia lleva al arrepentimiento y genera gastos innecesarios.

Moda rápida y ropa barata

Las tiendas de moda rápida fomentan compras frecuentes debido a sus precios accesibles. Sin embargo, estos gastos pequeños, aunque parezcan inofensivos, se acumulan y pueden resultar en un gasto significativo al final del año. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informa que el hogar estadounidense promedio gasta más de $1,400 anuales en ropa y calzado. “Las compras frecuentes de ropa barata a menudo no son necesarias”, advierten los expertos.

Café y bebidas fuera de casa

Un café de $5 al día puede parecer un gasto pequeño, pero a lo largo del año se traduce en más de $1,800. Aunque es una compra parte de la rutina diaria, preparar café en casa de vez en cuando puede ser una forma efectiva de reducir gastos innecesarios.

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Compras en aplicaciones y videojuegos

Las microtransacciones dentro de aplicaciones y videojuegos también representan un gasto creciente. Sensor Tower estima que los consumidores estadounidenses gastaron más de $61,000 millones en compras dentro de aplicaciones solo en 2023. Aunque cada transacción individual es pequeña, el total acumulado puede ser alarmante.

Gadgets tecnológicos innecesarios

Las compras impulsivas también incluyen dispositivos tecnológicos, accesorios y gadgets populares en redes sociales. Muchas veces, las personas compran estos productos por curiosidad o siguiendo una tendencia, solo para descubrir que rara vez los utilizan. Los expertos recomiendan aplicar la regla de esperar al menos 24 horas antes de comprar algo no planificado.

Consejos para evitar el gasto impulsiv

Esperar 24 horas antes de comprar: Esta regla sencilla ayuda a reducir la tentación de comprar productos no esenciales.

Revisar las suscripciones regularmente: Asegúrate de cancelar servicios que no estés utilizando.

Establecer un presupuesto: Define un presupuesto mensual y cúmplelo. Esto ayudará a reducir compras impulsivas.

Evitar promociones: No dejes que las ofertas te impulsen a comprar algo que no necesitas.

Tomarte el tiempo para pensar: Si realmente necesitas algo, toma tiempo para investigar y evaluar si vale la pena la compra.

¿Qué es una compra impulsiva?

Es una compra realizada sin planificación previa, normalmente impulsada por promociones, emociones o publicidad.

¿Por qué las compras impulsivas son perjudiciales para las finanzas?

Aunque son gastos pequeños, se repiten con frecuencia, lo que puede acumularse rápidamente y afectar significativamente el presupuesto familiar.

¿Cómo evitar las compras impulsivas?

Una técnica útil es esperar 24 horas antes de tomar una decisión de compra no planificada.

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¿Las suscripciones digitales realmente afectan el presupuesto?

Sí, muchas personas pagan por servicios que no utilizan, lo que puede representar más de $200 al mes.

¿Cómo identificar los gastos innecesarios?

Revisar regularmente los estados bancarios y de tarjetas de crédito puede ayudar a detectar compras repetitivas y suscripciones no utilizadas.

El gasto impulsivo es un problema creciente que afecta tanto a familias en Estados Unidos como a comunidades latinas que buscan mejorar su estabilidad financiera. Aunque estos gastos pueden parecer inofensivos en el momento, se acumulan rápidamente y desestabilizan el presupuesto mensual.

Reducir estos pequeños gastos y tomar decisiones más conscientes podría liberar dinero para ahorrar, invertir y enfrentar emergencias económicas con mayor tranquilidad. Revisar y ajustar los hábitos de consumo es un paso esencial para alcanzar una mayor seguridad financiera.