El próximo 3 de octubre de 2025, McDonald’s Puerto Rico celebrará su tradicional Gran Día, una iniciativa solidaria en la que el 100% de las ventas del icónico Big Mac® será destinado a dos organizaciones sin fines de lucro con alto impacto social: la Fundación Infantil Ronald McDonald y Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.

Durante esta jornada, todos los restaurantes de la cadena en la isla se unirán a este esfuerzo que, en años anteriores, ha demostrado el poder de la colaboración comunitaria. En la edición de 2024, la campaña logró recaudar más de $223,000, fondos que ayudaron a cientos de familias y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Como parte de la antesala al Gran Día, McDonald’s inició la venta de corazones simbólicos por un donativo de $1, disponibles en todos los establecimientos de la marca hasta el 2 de octubre. Este gesto busca maximizar la recaudación y permitir que más personas puedan aportar desde ya a la causa.

“El Gran Día es mucho más que un evento; es una tradición que refleja nuestro compromiso con Puerto Rico. Cada año, vemos cómo clientes y empleados se unen con entusiasmo para apoyar causas esenciales. Este 2025, queremos superar lo logrado y ampliar el impacto positivo en la niñez y juventud de la isla”, expresó Vincent Lamazou, director general de Arcos Dorados Puerto Rico y USVI, franquiciado de McDonald’s en la región.

Dos organizaciones, una meta

La Fundación Infantil Ronald McDonald, presente en Puerto Rico desde 1990, ofrece un “hogar lejos del hogar” a familias cuyos niños están hospitalizados fuera de su municipio de residencia. A través de la Casa Ronald McDonald, ubicada en San Juan, las familias reciben alojamiento, alimentos, transporte y apoyo emocional durante procesos médicos prolongados.

“Gracias al Gran Día, podemos continuar acompañando a las familias en sus momentos más difíciles. Este apoyo asegura que padres y madres no tengan que elegir entre cuidar a sus hijos y mantenerse cerca de ellos”, afirmó Mariela Jorge, directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald de Puerto Rico.

Por su parte, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico impacta a más de 15,000 niños, niñas y jóvenes anualmente mediante programas de educación, liderazgo y preparación laboral. Su proyecto EmPower Youth se enfoca en reducir la desigualdad social y fomentar el desarrollo integral de la juventud.

“Cada Big Mac vendido representa una inversión directa en el futuro de nuestros jóvenes. El Gran Día es una plataforma crucial para continuar nuestra labor transformadora en las comunidades”, destacó Alma Frontera Colón, presidenta de la organización.

Cómo participar

El público podrá sumarse al Gran Día 2025 de dos formas:

Adquiriendo un Big Mac® en cualquier restaurante McDonald’s de la isla el viernes, 3 de octubre.

Comprando corazones simbólicos de $1 en todos los establecimientos participantes, disponibles hasta el 2 de octubre.

Para más detalles sobre la campaña y cómo apoyar, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales de McDonald’s Puerto Rico a través de @mcdonaldspr.