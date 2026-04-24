Como parte de su rol como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, McDonald’s Puerto Rico presentó “Mundialistas McDonald’s”, una nueva línea de productos de edición limitada diseñada para conectar con la fiebre futbolera en la Isla.

Bajo el concepto “¡Elige tu campeón!”, la iniciativa busca integrar la pasión por el fútbol con la experiencia en restaurante, convirtiendo cada visita en un espacio de encuentro y celebración entre fanáticos.

La propuesta gastronómica incluye tres opciones temáticas. La hamburguesa McUSA destaca por su enfoque en sabores intensos, con un cuarto de libra de carne de res en pan de papa, acompañado de queso, bacon, cebolla, pepinillos y salsas ranch y BBQ. También está disponible en versión doble. Por su parte, el sándwich McFrancia apuesta por una combinación más ligera con pollo crispy, queso, bacon, lechuga, cebolla, mostaza y salsa creamy mustard en pan de papa. En tanto, McEspaña ofrece una alternativa tipo acompañante, con papas fritas cubiertas con salsa brava y trozos de bacon.

“Mundialistas McDonald’s representa nuestra conexión con la cultura deportiva y la celebración en familia. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ une a las comunidades, y en McDonald’s nos entusiasma ser parte de este evento global”, expresó Vincent Lamazou, managing director de Arcos Dorados en Puerto Rico.

La cadena informó que los productos estarán disponibles por tiempo limitado en todos sus restaurantes alrededor de la Isla.