Una jugada realizada en Puerto Rico convirtió a un participante del Powerball en millonario tras acertar cinco de los números ganadores del más reciente sorteo de este lunes y activar la opción Power Play, lo que elevó su premio a $2 millones.

11 Fotos ¡Qué suerte! Mira cuántos premios se registraron en cada uno.

Según informó la página cibernética oficial de Powerball, la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 2, 17, 18, 38 y 62, junto al bolo rojo 20.

El boleto premiado en la Isla logró el llamado “Match 5” y añadió la alternativa Power Play, que garantiza un premio fijo de $2 millones para esta categoría.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se ha divulgado en qué municipio fue vendido el boleto ganador.

Mientras, un boleto de lotería vendido en Arkansas fue el ganador del premio gordo de $249 millones.

El afortunado tendría la opción de llevarse a casa $118,000,000 si decidiera obtener el premio de un solo pago.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.