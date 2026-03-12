Desde finales de diciembre, la industria automotriz local ha estado “on fire”, aunque no necesariamente en términos de ventas, pues durante todo el 2025 se reflejó una baja de 9% en comparación al año anterior.

El patrón se ha repetido en los primeros dos meses del 2026 cuando enero terminó casi 14% por debajo de las ventas de enero de 2025 y febrero con una merma de 13.5%. Eso a la vez, representa una disminución de 13.7% en el periodo acumulativo de lo que va de año.

No obstante, diversas marcas y distribuidoras se han mantenido intensamente ocupadas lanzando nuevos modelos casi de forma ininterrumpida desde finales de diciembre hasta el corriente mes de marzo.

En ese corto periodo, se han celebrado ocho lanzamientos… y vienen más.

La variedad de estos nuevos modelos es tan grande, que los precios corren desde $29,995… ¡hasta $610,000!

Dale un vistazo a las más recientes introducciones:

Toyota bZ

La gran ola de nuevos modelos fue iniciada a finales de diciembre por Toyota cuando presentó su primer vehículo 100% eléctrico en Puerto Rico: la bZ, una atractiva crossover compacta con un alcance de recorrido máximo de 314 millas.

Precios: desde $34,995.

Dodge Charger

Dodge estrenó la octava generación de su eterno muscle car con un gran diseño retro que rememora al Charger de 1968 al 1970. Viene en formatos de dos y cuatro puertas y equipados con el motor Hurricane twin turbo 3.0 de seis cilindros en línea. Dependiendo del modelo, produce 420 o 550 caballos de fuerza. También hay una versión 100% eléctrica, el Charger Daytona y genera 670 caballos.

Precios: desde $64,995

Nissan Sentra

Nissan presentó la novena generación del Sentra, que regresa a ser el modelo de entrada de la marca. Está equipado con un motor de cuatro cilindros, 2.0 litros y 149 caballos.

Precios: desde $29,995

Volvo EX30

Volvo también estrenó un modelo de entrada: EX30, una crossover compacta 100% eléctrica que sirve no solo como el primer escalón en la selección de vehículos eléctricos de Volvo, sino para toda la marca. Viene en versiones de uno o dos motores, genera de 268 a 422 caballos de fuerza y tiene un alcance de recorrido máximo de 261 millas.

Precios: desde $39,995.

Jeep Cherokee

Jeep estrenó la sexta generación de su emblemática Cherokee con un gran cambio: ahora es un modelo exclusivamente híbrido. Trabajando en conjunto a un motor turbo de cuatro cilindros y 1.6 litros hay dos motores eléctricos que suben su potencia a 210 caballos y estiran su rendimiento a 39 millas por galón.

Precios: desde $44,995.

Lamborghini Temerario

Fiel a la tradición de Lamborghini, el Temerario es un exótico superdeportivo con niveles demenciales de potencia. Tiene un V8 twin turbo de 4.0 litros que junto a tres motores eléctricos obtiene un caballaje de 907. Sus precios comienzan en $382,654, pero al ser un auto muy modificable cuyo dueño puede adornar y equipar a su antojo, el precio final sube considerablemente. Muestra de ello es que el ejemplar que fue develado tenía tanto equipo que su precio se elevó a $610,000.Precios: desde $382,654

Chevrolet Corvette ZR1

Otro superdeportivo con potencia casi nuclear: 1,064 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 233 mph. Está equipado con un motor V8 twin turbo de 5.5 litros. Una próxima versión, la ZR1X añadirá un motor eléctrico delantero para un caballaje total… ¡de 1,250! Sus precios arrancan desde $295,995, pero también puede ser configurado por el cliente. El ejemplar que fue mostrado costaba $369,995.Precios: desde $295,995

Toyota RAV4

Justo ayer, Toyota de Puerto Rico presentó la sexta generación de su campeona en ventas, la RAV4. La noticia grande es que ahora será un modelo exclusivamente híbrido. También contará por primera vez con un modelo altamente deportivo: la RAV4 GR. En todas las versiones, el motor es un cuatro cilindros de 2.5 litros que, en conjunto al sistema eléctrico, genera 226 o 324 caballos de fuerza.

Precios: desde $38,795

Pues ahí los tienen, my friends, la gran ristra de modelos nuevos que han sido introducidos en nuestro mercado en lo que va de año.

Sepan que la industria no se detiene ahí ya vienen varios lanzamientos más.