La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) se encuentra de fiesta con el lanzamiento de su cerveza oficial, desarrollada en colaboración con Santurce Brewery, como parte de una iniciativa que une la tradición musical con la creatividad de la industria cervecera local.

“Esta colaboración representa una manera contemporánea de acercar la Orquesta a nuevas audiencias, integrando la experiencia musical con otras manifestaciones culturales que enriquecen la manera en que el público se relaciona con la institución”, expresó la directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Melissa Santana, en un comunicado de prensa.

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La institución, quien afirmó que el proyecto surgió de un interés compartido de crear espacios de encuentro entre distintas disciplinas artísticas, destacó que Santurce Brewery ha buscado desde sus inicios colaborar con el talento puertorriqueño y vincular el arte de la elaboración cervecera con la cultura, la creatividad y la identidad que distinguen a la Isla del Encanto. Por consiguiente, la nueva cerveza oficial de la OSPR honra la diversidad artística y cultural de Santurce.

Por su parte, el cofundador de Santurce Brewery, Juan Palerm, mostró satisfacción por el reciente junte con la OSPR, resaltando que esta es “una institución de gran trayectoria, cultura y prestigio, nos enorgullece”.

“Poder formar parte de su legado de 67 años reafirma nuestro compromiso con el arte y la cultura local. Agradecemos profundamente a la Orquesta por brindarnos la oportunidad de colaborar y por creer en este proyecto”.

La propuesta es una cerveza estilo Italian Pilsner, que se distingue por sus aromas florales y herbales, junto a un perfil de sabor balanceado que integra notas de flores, hierbas y cítricos, con un sutil toque a pan blanco. Su cuerpo ligero la convierte en una opción refrescante, particularmente adecuada para el clima y el paladar puertorriqueño.

La coordinadora de la OSPR, Yabetza Vivas, quien lideró el proceso de gestión de esta colaboración, señaló que “la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico lleva 67 años siendo parte del tejido cultural del país, y proyectos como este son una extensión natural de ese compromiso: exploramos distintas alternativas en la industria cervecera local antes de encontrar en Santurce Brewery el socio ideal. Este proyecto tiene el sabor de lo que se construye bien: con tiempo, con criterio, y con las personas correctas”.

La cerveza estará disponible en la Sala Sinfónica Pablo Casals durante los conciertos de la OSPR.

Con esta colaboración, la Orquesta continúa ampliando su alcance más allá del escenario, integrándose a nuevas experiencias culturales que fortalecen su vínculo con el público y celebran la diversidad creativa de Puerto Rico.