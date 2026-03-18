La reconocida marca Pan Pepín anunció el concurso “¿Quién se comió el pan?”, en el que el participante podría ganar un premio de $12,000. La iniciativa invita a disfrutar y compartir ese momento cotidiano en el que el pan desaparece de la cocina porque es demasiado sabroso, fresco e irresistible.

Con cada compra de dos panes de la variedad Pan Pepín (Club Sándwich regular, integral y/o integral blanco), “el participante deberá escanear el código QR del empaque del material pop en el punto de venta, o acceder a www.quiensecomioelpan.com, completar la información y subir el recibo de compra, y quedará inscrito automáticamente en el concurso”, detalla el comunicado de prensa. El concurso estará vigente del 15 de marzo de 2026 al 12 de junio de 2026.

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Como parte de la campaña, reconocidas figuras del entretenimiento como Alexandra Fuentes, Nicole Chacón, Alex Díaz, Gabriela Quiñones, Ivonne Orsini y Franco Micheo, entre otros, se integran como portavoces para compartir la confesión de que “cuando hay Pan Pepín Club en su casa, es casi imposible resistirse tanto así que estos creadores de contenido aceptaron el reto de revelar en sus redes sociales quién se comió el pan en su hogar”, agrega la comunicación escrita. Cada uno compartirá su propia historia, mostrando cómo disfruta el pan en diferentes momentos del día. “La dinámica busca conectar con el público de manera cercana y entretenida, motivando a las personas a compartir sus propias ‘confesiones’ y sus formas favoritas de disfrutar del Pan Pepín Club, demostrando que cuando el pan es tan bueno, siempre hay alguien en casa que no resistirse”, agrega la nota de prensa.

Pan Pepín celebra que dentro de las maneras preferidas de disfrutarlo, hay quien lo prefiere tostado con mantequilla, en sandwichitos de mezcla, en un crujiente “grilled cheese”, en un clásico sándwich de jamón, queso y huevo, o en tostadas francesas en la mañana. Incluso, como base para crear nuevas recetas.

Se puede participar las veces que se desee durante el período de la promoción, siempre y cuando, en cada participación, se presente un recibo que incluya al menos dos productos de la variedad de Pan Pepín Club.

“¿Quién se comió el pan?” no solo celebra el amor por el sándwich y las recetas que comienzan con una buena rebanada, sino que “también conecta con la cotidianidad de las familias puertorriqueñas, reforzando la presencia de Pan Pepín en esos momentos simples que se convierten memorables”, concluye el escrito.