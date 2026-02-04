Tras registrar una nueva caída en sus ventas, la cadena Pizza Hut anunció el cierre de más de 200 restaurantes en todo Estados Unidos.

Yum! Brands, empresa matriz de Pizza Hut y también propietaria de Taco Bell y KFC, reportó este miércoles un nuevo trimestre con una caída del 3 % en ventas y confirmó el cierre de 250 locales de Pizza Hut en distintos puntos del país, según informaron medios como CNN y News Channel.

Hasta el momento, la compañía no ha divulgado una lista oficial con las ubicaciones específicas de los restaurantes que serán clausurados, ni un calendario detallado para los cierres.

El anuncio forma parte de una revisión estratégica de la marca ante un entorno de menor demanda y cambios en los hábitos de consumo.