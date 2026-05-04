Con motivo de la celebración del Día de las Madres, los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe anunciaron horarios extendidos durante el fin de semana para facilitar las compras de los clientes.

En el caso de Plaza Las Américas, el centro comercial operará jueves, 7 de mayo; viernes, 8 de mayo; y sábado, 9 de mayo, en horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

El domingo, 10 de mayo, Día de las Madres, permanecerá cerrado.

La administración detalló que las salas de cine, La Terraza, así como los restaurantes ubicados en el ala sur y en el tercer nivel del Atrio Central, operarán en horarios independientes, por lo que se recomienda a los visitantes comunicarse directamente con cada establecimiento para más información.

Por su parte, Plaza Del Caribe también operará jueves, viernes y sábado de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche, mientras que el domingo permanecerá cerrado tanto el centro comercial como La Terraza.

En este caso, los restaurantes y las salas de cine también operarán en horarios independientes, por lo que se sugiere verificar directamente con cada comercio para detalles adicionales.