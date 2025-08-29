El sorteo de Powerball de este sábado promete emociones fuertes: el premio mayor alcanzó los $1,000 millones, según anunciaron los organizadores del juego tras revisar las ventas de boletos.

La cifra subió esta mañana desde una estimación previa de $950 millones.

🚨!!!POWERBALL JACKPOT ALERT!!!🚨 Grab your $2 ticket NOW before Saturday’s billion-dollar Powerball drawing! 🎟️✨💰 #Powerball #PowerPlay #Jackpot #Billionaire Posted by Powerball on Friday, August 29, 2025

“¡Estamos trayendo emoción extra al fin de semana del Día del Trabajo con un premio mayor de Powerball que ha subido a mil millones de dólares!”, dijo en declaraciones escritas Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

El premio tiene un valor en efectivo estimado en $453.1 millones, antes de impuestos.

De resultar ganador, el jugador podrá escoger entre recibir un premio anualizado de $1,000 millones o un pago único en efectivo de $453.1 millones.

Se trata apenas del sexto premio de Powerball en la historia del juego que supera la barrera de los mil millones de dólares en sus 33 años de existencia.

El sorteo del sábado será el número 39 desde la última vez que el Powerball tuvo un ganador, el pasado 31 de mayo de 2025 en California.