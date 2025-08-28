El premio mayor de la lotería Powerball continúa en ascenso y alcanzó este jueves una cifra estimada de 950 millones de dólares para el sorteo del próximo sábado luego de que ningún boleto coincidiera con los seis números ganadores el miércoles por la noche.

Los números ganadores del pasdo sorteo fueron: 09 - 12 - 22 - 41 - 61 y el Powerball rojo: 25. El multiplicador Power Play fue de 4x.

Aunque no hubo ganador del gran premio, la Lotería Powerball informó que seis boletos acertaron los cinco números blancos, ganando premios de un millón de dólares cada uno. Los boletos ganadores fueron vendidos en Arizona, Nueva York y Virginia.

PUBLICIDAD

Además, otros tres boletos, vendidos en Mississippi, Ohio y Virginia, activaron la opción Power Play, lo que duplicó sus premios a 2 millones de dólares.

En total, el sorteo del miércoles dejó 6 boletos ganadores de $1 millón, 3 boletos ganadores de $2 millones con Power Play, 40 boletos premiados con $50,000, 10 boletos premiados con $200,000

El sorteo del sábado marcará la ocasion número 39 consecutiva sin un ganador del premio mayor, desde el último boleto premiado vendido en California el 31 de mayo de 2025.

Según Powerball, si un jugador acierta los seis números en el sorteo del sábado, podrá elegir entre u premio anual estimado en 950 millones de dólares, pagado en 30 años, o un pago único de 428.9 millones de dólares en efectivo, antes de impuestos.

Los boletos de Powerball cuestan $2 y se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.