Este próximo lunes por la noche se sorteará un premio de $750 millones en el Powerball, el décimo más grande en la historia del juego tras un verano sin ganadores.

Según reveló una comunicación escrita publicada en el portal de esta lotería, ningún boleto acertó los seis números ganadores en el sorteo de ayer, sábado 23 agosto. Sin embargo, tres personas lograron acertar los cinco números blancos y se llevaron premios millonarios: dos boletos vendidos en Maine y Nueva York ganaron $1 millón cada uno, y otro en Dakota del Sur duplicó su premio a $2 millones al usar la opción Power Play.

El premio de ayer, que estaba en $700 millones, aumentó entonces a $750 millones para el lunes. El afortunado que gane este lunes podrá elegir entre un premio anual estimado de $750 millones o un pago único de $338.6 millones en efectivo, antes de impuestos.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.