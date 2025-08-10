El sorteo del Powerball que se realizó ayer, domingo, dejó un nuevo ganador de $50,000 en Puerto Rico.

Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo de 14.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.

Además de ese premio de $100,000; se reportaron varios premios de $200 y $100.

Sorteo del Powerball 9 de agosto de 2025 ( Fotocaptura )

Durante los pasados meses, otros boricuas se han visto tocados por un golpe de suerte.

A finales de julio, otro boleto ganador cayó en la Isla. Se trató de un premio de $50,000, que fue vendido en el colmado La Favorita que ubica en el pueblo de Hatillo.

En junio, un premio de $150,000 de este sorteo se vendió en el Supermercado Econo de Cabo Rojo.

En mayo le tocó al área oeste, donde otro premio de $50,000 se reflejó en un boleto vendido en una estación de gasolina del barrio Algarín en el pueblo de Mayagüez.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.