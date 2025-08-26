El premio mayor del Powerball se disparó a 815 millones de dólares después de que no se registraran ganadores del gran premio en el sorteo del lunes por la noche.

Este monto lo convierte en el séptimo más alto en la historia de este sorteo que es uno de los más populares en Estados Unidos.

Los números ganadores del sorteo del lunes fueron: 16, 19, 34, 37, 64, con un Powerball rojo 22 y un multiplicador Power Play de 3.

Aunque nadie acertó los seis números, dos boletos vendidos en Georgia y Texas acertaron cinco cifras, ganando un millón de dólares cada uno.

El monto de 815 millones de dólares para este próximo miércoles corresponde a la opción de pago en anualidades durante 30 años. Sin embargo, la mayoría de los ganadores opta por el pago único en efectivo, que en este caso ascendería a 367.9 millones de dólares antes de impuestos.

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 27 de agosto en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Desde el 31 de mayo de 2025, ningún jugador ha acertado los seis números ganadores, lo que ha generado 38 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor.

Anteriormente, Powerball había entregado once premios mayores consecutivos, aunque todos por montos inferiores a los 600 millones de dólares.

La probabilidad de acertar todos los números es muy baja; 1 en 292.2 millones.

El premio más grande en la historia de las loterías en EE. UU. sigue siendo el de 2,04 mil millones de dólares, entregado por Powerball en noviembre de 2022 a un solo boleto vendido en California.

10 Fotos Joe Chahayed, dueño del negocio Joe's Service Center en California, recibió un bono de $1 millón por vender la jugada ganadora.

Powerball se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.