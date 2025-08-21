El premio gordo de Powerball ascendió este jueves a $700 millones luego de que nadie acertara los números ganadores del sorteo del miércoles en la noche.

Sin embargo, hubo varios premios menores: uno de dos millones en Tennessee y otros dos de un millón que se vendieron en Michigan y Oklahoma.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron 31, 59, 62, 65, 68 y el bolo rojo 5.

Este nuevo monto se convierte en el más alto de esta lotería en 2025 y en el decimotercer premio más jugoso de la historia del Powerball. El último premio mayor se vendió el pasado 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Según los expertos, las probabilidades de ganar este premio son de aproximadamente 1 en 292 millones.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado. Si alguien logra acertar los números ganadores del premio mayor, podrá elegir entre el monto total, que se paga en 30 pagos anuales, o una opción de un solo pago de aproximadamente 316.3 millones.

Powerball se juega en 45 estados, además de en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

En la mayoría de los estados, un boleto de Powerball cuesta 2 dólares, y los jugadores pueden elegir su propia combinación o dejar que una computadora lo haga por ellos.