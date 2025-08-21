El premio gordo de Powerball ascendió este jueves a $700 millones luego de que nadie acertara los números ganadores del sorteo del miércoles en la noche.

Sin embargo, hubo varios premios menores: uno de dos millones en Tennessee y otros dos de un millón que se vendieron en Michigan y Oklahoma.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron 31, 59, 62, 65, 68 y el bolo rojo 5.

Este nuevo monto se convierte en el más alto de esta lotería en 2025 y en el decimotercer premio más jugoso de la historia del Powerball. El último premio mayor se vendió el pasado 31 de mayo.

Relacionadas

  1. Aquí fue donde vendieron el boleto ganador de $50,000 del Powerball en Puerto Rico

  2. ¿Fuiste tú? Otros $50,000 del Powerball caen en Puerto Rico

  3. Hatillo repite como pueblo ganador del Powerball con premio de $50,000

Según los expertos, las probabilidades de ganar este premio son de aproximadamente 1 en 292 millones.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado. Si alguien logra acertar los números ganadores del premio mayor, podrá elegir entre el monto total, que se paga en 30 pagos anuales, o una opción de un solo pago de aproximadamente 316.3 millones.

Powerball se juega en 45 estados, además de en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

En la mayoría de los estados, un boleto de Powerball cuesta 2 dólares, y los jugadores pueden elegir su propia combinación o dejar que una computadora lo haga por ellos.