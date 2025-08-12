Un premio de $50,000 del Powerball volvió a caer en Puerto Rico el pasado domingo, y este martes la Lotería Electrónica confirmó que el boleto ganador fue vendido en Trujillo Alto.

Según se reveló, el afortunado realizó su jugada manual en el Puma Dos Bocas del mencionado municipio.

“¡Le deseamos que disfrute su premio!“, escribió la Lotería Electrónica.

Los números ganadores del sorteo fueron el: 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo de 14.

🎉 ¡Se llevaron otro premio secundario de Powerball por la cantidad de $50,000! 💵✨ La persona afortunada realizó su... Posted by Lotería Electrónica on Monday, August 11, 2025

Durante los pasados meses, otros boricuas se han visto tocados por un golpe de suerte.

A finales de julio, otro boleto ganador cayó en la Isla. Se trató de un premio de $50,000, que fue vendido en el colmado La Favorita que ubica en el pueblo de Hatillo.

En junio, un premio de $150,000 de este sorteo se vendió en el Supermercado Econo de Cabo Rojo.

En mayo le tocó al área oeste, donde otro premio de $50,000 se reflejó en un boleto vendido en una estación de gasolina del barrio Algarín en el pueblo de Mayagüez.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.