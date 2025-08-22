El premio gordo del Powerball continúa aumentando y ha alcanzado los $700 millones, luego de que ningún boleto acertara todos los números ganadores del sorteo del miércoles en la noche.

Según Powerball, el afortunado que acierte los seis números en el sorteo del sábado podrá elegir entre el monto total pagado en 29 cuotas anuales, o un pago único en efectivo de $316.3 millones antes de impuestos.

El sorteo del miércoles marcó el trigésimo sexto consecutivo sin ganador del gran premio, desde que un boleto vendido en California se llevó $204.5 millones el pasado 31 de mayo. Los números ganadores del miércoles fueron: 31, 59, 62, 65, 68, y el Powerball 5.

Aunque nadie acertó todos los números, el sorteo dejó varios ganadores importantes. Un jugador de Tennessee ganó $2 millones tras acertar cinco números y activar la opción Power Play. Además, se vendieron dos boletos ganadores de $1 millón cada uno, tras acertar cinco números sin Power Play.

También, 30 boletos ganaron $50,000 al acertar cuatro números más el Powerball, y ocho de ellos duplicaron su premio a $100,000 gracias a la opción Power Play.

Este premio de $700 millones se convierte en el más alto del 2025 hasta la fecha, aunque todavía está lejos de los impresionantes $1,300 millones que ganó Cheng “Charlie” Saephan en Oregon en abril de 2024. El segundo premio más grande del año fue de $526.5 millones, también reclamado por un jugador de California.

Los boletos de Powerball cuestan $2 y pueden comprarse en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Algunos estados también permiten la compra en línea a través de canales oficiales o servicios autorizados.

El próximo sorteo está programado para el sábado en la noche. Por un dólar adicional, los jugadores pueden activar la opción Power Play, que multiplica los premios menores hasta por cinco. En algunos estados también está disponible la opción Double Play, que permite participar en un segundo sorteo con un premio máximo de $10 millones.