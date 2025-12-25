Desde grandes almacenes hasta supermercados, la mayoría de los minoristas en Puerto Rico cierran temprano en Nochebuena y permanecen cerrados todo el día de Navidad, mientras que otros optan por reducir sus horarios. Sin embargo, también hay un pequeño grupo de negocios que permanecerá abierto durante las fiestas.

Antes de salir corriendo esta Navidad —ya sea para comprar regalos de última hora o simplemente para salir de casa— es recomendable verificar los horarios de funcionamiento, que pueden variar según la ubicación. En caso de duda, llame con anticipación o consulte los horarios específicos en línea para las tiendas de su vecindario.

PUBLICIDAD

Aquí hay un resumen de las principales cadenas durante el día de Navidad este año:

¿WALMART ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD?

Walmart estará cerrado el día de Navidad y reabrirá a las 6 a.m. del 26 de diciembre.

¿COSTCO ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Todos los almacenes de Costco estarán cerrados el día de Navidad.

¿WALGREENS ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Las tiendas Walgreens estarán abiertas en Navidad, aunque los horarios de la farmacia pueden variar. Todas las ubicaciones 24 horas continuarán abiertas.

¿STARBUCKS ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Algunas ubicaciones de Starbucks estarán cerradas mientras otras abrirán en Navidad tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Pulsando aquí podrá consultar los locales que abrirán en la Isla.

¿CARIBBEAN CINEMAS ESTARÁ ABIERTO EN NAVIDAD?

Sí, todos los cines de Caribbean Cinemas, incluyendo Fine Arts, abrirán el día de Navidad desde las 3:00 de la tarde en adelante.

¿SUPERMERCADOS ECONO ABRIRÁ?

No, todos los supermercados Econo permanecerán cerrados en Navidad.

¿MCDONALD’S ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD?Muchas ubicaciones de McDonald’s en Estados Unidos y Puerto Rico estarán abiertas durante las fiestas como Navidad, pero los horarios varían según la ubicación. Los consumidores pueden usar el localizador de tiendas en línea de la cadena para confirmar. En Puerto Rico específicamente, los restaurantes que abran, lo harán de 11:00 a.m. en adelante.

¿SUPERMAX ESTARÁ ABIERTO?

Sí, la cadena de supermercados SuperMax anunció en sus redes sociales que operará en horario regular el Día de Navidad.

¿QUÉ TIENDAS ESTÁN CERRADAS EN NAVIDAD? Otras tiendas de comestibles, conveniencia y minoristas cerradas en Navidad incluyen:

Home Depot: Cerradas. IKEA: Cerradas. Macy’s: Cerradas. Sams Club: Cerradas

En Estados Unidos estarán cerrados los comercios norteamericanos antes mencionados, Jewel-Osco: tiendas y farmacias cerradas. Mientras que muchas de las farmacias CVS tendrán horarios modificados.