Tomar la decisión de comprar una propiedad, es un paso que puede provocar emociones opuestas: Desde el mayor entusiasmo hasta el mayor de los temores, pero es una energía natural para un proceso tan importante, tanto en lo personal como en lo económico.

Surgen mil preguntas y se pueden dar otras mil respuestas, sin embargo, lo importante es tener contestaciones realistas y dirigidas a las necesidades de cada consumidor, pues cada compra de una propiedad, sea la principal o la secundaria, es una realidad distinta, porque las finanzas son un aspecto completamente individual.

Consciente del desconocimiento con el que muchas personas inician un proceso de compra, la asesora hipotecaria Millie Serrano ofrecerá este sábado, en horario de 9:00 am a 12:00 pm, un taller virtual o “webinar”, denominado “Ruta hipotecaria”, a través del cual enseñará los pasos básicos para solicitar un préstamo hipotecario, cosas que no se deben hacer en el proceso, cómo cualificarse, cuánto dinero se debe disponer para un proceso de cierre y demás detalles esenciales para conseguir la aprobación de un préstamo hipotecario que conduzca a la compra deseada.

“Básicamente el enfoque es poderle proveer las herramientas necesarias al cliente para que se pueda autoevaluar sin tener que recurrir a una institución, sino que se pueda ir preparando poco a poco y orientarle de qué cosas no debe hacer antes, durante y quizás hasta después del proceso hipotecario”, detalló Millie Serrano, asesora en préstamos hipotecarios, licenciada por el CFPB (Consumer Financial Protection Bureau).

En los 23 años ejerciendo en la industria hipotecaria, las dudas de los clientes siguen repitiéndose, según indica la ejecutiva, sobre todo porque se dejan llevar de las experiencias de familiares, amistades o conocidos, en lugar de orientarse con profesionales en ese campo. “Las personas no saben realmente cómo funciona un proceso hipotecario y se dejan llevar mucho del word of mouth, de la experiencia de otra persona que pasó por el proceso, y eso no debería ser, porque la realidad financiera de cada individuo es única. Por más que tengas una idea de que trabajamos en lo mismo y ganamos el mismo salario, nuestra realidad financiera no es la misma nunca, porque no tenemos los mismos gastos, ni el mismo crédito ni los mismos ahorros”, expuso Serrano.

Lo primero que una persona debe hacer antes de salir a llenarse los ojos con una propiedad es una precualificación financiera, que no es otra cosa que una radiografía de los ingresos y gastos para conocer el costo de las casas u apartamentos a los que puede aspirar. “Muchas personas se dejan llevar, ‘ah pues si Fulano cualificó para $150 mil, por qué no cualificó', y realmente es porque no se han hecho una radiografía financiera, no están claros de lo que es una precualificación, y ese es el error más grande que cometen, que se tiran a comprar y a opcionar una propiedad sin haber hecho el debido proceso”, indicó.

Otra situación que ocurre mucho en estos procesos es que algunos corredores de bienes raíces refieren a clientes a los bancos sin haberse hecho un análisis profundo de las finanzas y cuando llegan al banco, no cualifican.

“Me pasa muchísimo, que cuando los estoy entrevistando para precualificación, me doy cuenta de que no (habían hecho eso antes). Por ejemplo, con los préstamos estudiantiles hay un desconocimiento bien grande de que la gente piensa que como el préstamo estudiantil no está pagando ni va a pagar porque está diferido, pues no hay que considerarlo como deuda, y eso es un grave error. Entonces, ahí se perjudica mucha gente”, detalló Serrano.

Lo más importante, es cómo el cliente se puede hacer una radiografía financiera, que eso es una evaluación bien personal para que vea cuáles son sus ingresos reales, sus gastos y dónde están esos gastos, dónde se le está yendo el dinero y pueda identificar todos esos factores y dónde puede hacer ajustes para ayudar su capacidad financiera” - Millie Serrano, asesora hipotecaria

Actualmente en Puerto Rico el comprador promedio pertenece a la clase media alta, entre las edades de 28 a 45 años. “La mayoría de ellos, nunca ha comprado propiedades, esta es su primera vez, y eso es lo que estoy viendo mucho y mucho estudiante que está terminando sus residencias o especialidades, que están tratando de comprar desde ahora para ir creando su familia, teniendo estabilidad”.

A simple vista, el inventario de propiedades en la Isla puede verse abundante, no obstante, muchas de estas no son habitables, o son proyectos nuevos de lujo, cuyos costos sobrepasan los $600,000, “que no es la realidad económica ni financiera de la mayoría del puertorriqueño”, advirtió la asesora hipotecaria.

“Lamentablemente hay mucho inventario que puedes ver a simple vista en muchos lugares, pero las propiedades no están en condiciones de estar habitables. A eso se suma que requieren de unos contratistas que sabemos que están escasos, y que también representa un alto costo porque la construcción también ha aumentado muchísimo, así que comprar una propiedad que no esté habitable ahora mismo y tener que hacer un 203K (préstamo para compra y mejoras), incurre en muchos más gastos que no necesariamente el cliente va a poder cualificar, porque quizás se sale del presupuesto del máximo de su cualificación”, sostuvo Serrano.

“Ruta hipotecaria” tiene un costo de $67, lo que dará acceso al taller en línea, en vivo, más incluye una guía descargable que se enviará una vez termine el taller con toda la información provista.

Los últimos 30 a 45 minutos del taller se dedicarán a una sesión de preguntas y respuestas.

Para inscripciones, accesar al portal: millieserrano.com/rutahipotecaria