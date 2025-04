Clientes del servicio de ATH Móvil aseguraron la mañana de este martes que están enfrentando problemas para acceder a la aplicación.

Ciudadanos comentan que al intentar a entrar al app como de costumbre le aparece un recuadro que lee “Sorry! Something went wrong. There was an error processing your request. Please try again later”.

Al momento, Evertec empresa que maneja la aplicación de pagos electrónicos, no ha emitido declaraciones en sus redes sociales como es de costumbre cuando hay alguna falla técnica.