Juncos. Fueron casi 10 años los que estuvo cerrado, pero el histórico restaurante junqueño El Tenedor, como el “ave fénix”, vuelve por sus fueros al abrir sus puertas a los comensales de todo Puerto Rico.

Refinado, con cocina abierta y una cava de alto nivel, el restaurante volvió a operar a principios de este mes.

Luego que el huracán María, en 2017, causara estragos en la estructura física, se hizo un alto obligado en el icónico establecimiento. Esa pausa inicial fue seguida por otra, para poner en orden el proceso de la herencia tras la muerte del patriarca y creador del concepto culinario, el empresario peruano Julio Mantero, que falleció en 2016. En 2018, murió su esposa.

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Luego de una inversión de más de $450 mil, el establecimiento resurgió para ofrecer su marca de fábrica: cortes de carne de primera, una buena cava y una cocina abierta para que los clientes puedan observar todo el proceso de preparación de los platos.

Tras la muerte de sus progenitores, la familia decidió que fuera Luis “Wiso” Mantero quien tuviera el restaurante, pues había sido la figura que lo trabajó por más de tres décadas junto a su padre.

Los cortes de carne, entre 8 y 32 onzas, son la especialidad de la casa. ( Facebook )

“Finalmente, lo adquirí. Entonces decidí que había que restaurar la estructura, que estaba muy deteriorada. Se hizo una inversión entre $400,000 a $500,000. Puedo decir que volvemos con la misma fuerza de antes, desde cero, pero renovados”, sostuvo Mantero.

Un lugar histórico

“De no ser por el huracán María, hubiésemos estado celebrando los 50 años de El Tenedor. Este local, desde 1915 a 1942, fue una destilería que manejaba y administraba mi abuelo. Entonces, desde 1976, mi papá lo transformó en un restaurante y funcionó así hasta el 2017. Yo trabajé con mi padre 34 años”, destacó el actual dueño y administrador, Luis “Wiso” Mantero.

En sus inicios, El Tenedor se destacaba como un lugar de vino y tapas. Más tarde, el concepto cambió a restaurante.

En las décadas de los 80 y 90, fue punto de encuentro de muchas actividades y conferencias de prensa relacionadas con el deporte de alto nivel en Juncos. Los Mulos de Juncos en la pelota Doble A, el maratón Modesto Carrión, el equipo de voleibol superior femenino, entre otros, hacían y presentaban allí sus actividades. “Eso no lo hemos perdido, seguimos apoyando al deporte en general en Juncos”, destacó Mantero.

El Tenedor, una estructura de ladrillos con diseño arquitectónico español, abre de jueves a domingo, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Está ubicado en la calle Emilia Príncipe 1 de la urbanización Madrid. Teléfono: 787-734-6573.