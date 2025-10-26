WASHINGTON. Hormel Foods ordenó el retiro del mercado de alrededor de 2,200 toneladas (casi 4.9 millones de libras) de productos de pollo congelado deshuesado que vendió a restaurantes, cafeterías y otros establecimientos, informó el sábado el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Clientes reportaron haber encontrado metal en productos de pechuga y muslo de pollo. Hormel llegó a la conclusión de que el metal provenía de una cinta transportadora utilizada en el proceso de producción, según el servicio de seguridad alimentaria. No se tiene conocimiento de enfermedades ni lesiones debido a este problema.

Los productos de pollo Hormel Fire Braised retirados del mercado fueron distribuidos a HRI Commercial Food Service, una empresa de suministro para restaurantes, en ubicaciones a nivel nacional entre el 10 de febrero hasta el 19 de septiembre. Los productos únicamente se venden a empresas de servicios de alimentos, no directamente a los consumidores.

El servicio de seguridad alimentaria indicó que parte del pollo retirado podría estar en congeladores de hoteles, restaurantes y cafeterías y recomendó que sea desechado. Hormel señaló que ha notificado a todos los clientes que recibieron los productos.

Los consumidores con preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con Hormel Foods a través del sitio web de la empresa o llamando al 1-800-523-4635.