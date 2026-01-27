La marca de chocolates Spring & Mulberry amplió el retiro voluntario de varios de sus productos tras detectarse la posible presencia de salmonela, bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso fatales en personas vulnerables. La alerta se publicó en el portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro incluye chocolates de distintos sabores, como hoja de menta, Earl Grey, Lavender Rose, Mango Chili, Mixed Berry, Mulberry Fennel, Pecan Date y Pure Dark Minis, con códigos de lote específicos que se encuentran impresos en el reverso del empaque y la envoltura interna. Los productos fueron distribuidos desde el 15 de septiembre de 2025 en tiendas físicas y plataformas en línea a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Spring & Mulberry. ( FDA )

Según la empresa, la salmonela puede causar diarrea con posible presencia de sangre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de apetito, síntomas que suelen aparecer entre seis horas y seis días después del consumo. Las personas más susceptibles incluyen niños, adultos mayores y quienes tienen sistemas inmunes debilitados o ciertas condiciones médicas. En casos graves, la infección puede extenderse a sangre, huesos, articulaciones, cerebro u otros órganos, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La compañía indicó que, hasta el momento, no se han confirmado casos de salmonela asociados con los productos retirados. El hallazgo se produjo luego de que un fabricante externo detectara la presencia de la bacteria en pruebas rutinarias del producto final.

Spring & Mulberry instó a los consumidores que tengan chocolates de los lotes afectados a desecharlos de inmediato. Aquellos que deseen reembolso o reemplazo pueden comunicarse con la empresa a través del correo recalls@springandmulberry.com, adjuntando una foto del código de lote.

Los lotes afectados incluyen:

Earl Grey (#025258)

Lavender Rose (#025259, #025260)

Mango Chili (#025283)

Mint Leaf (#025255)

Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)

Mulberry Fennel (#025345)

Pecan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)

Pure Dark Minis (#025273)

Las autoridades recomiendan prestar atención al código de lote antes de consumir cualquier chocolate de la marca y seguir las indicaciones de la FDA para evitar riesgos de salud.