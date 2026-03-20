Las autoridades sanitarias en Estados Unidos alertaron sobre el retiro del mercado de decenas de miles de frascos de ibuprofeno líquido para niños, tras detectarse posibles irregularidades en el producto que podrían representar un riesgo para la salud.

De acuerdo con un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, cerca de 90,000 unidades del medicamento fueron retiradas luego de reportes que advertían la presencia de materiales extraños en su interior.

La medida fue iniciada de forma voluntaria el pasado 2 de marzo por la farmacéutica Strides Pharma Inc., tras recibir quejas de consumidores que describieron la aparición de una sustancia gelatinosa y partículas oscuras dentro del líquido.

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Ibuprofeno. ( DailyMed )

Posteriormente, el 16 de marzo, la FDA clasificó la acción como un retiro de Nivel II, lo que indica que el uso del producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles.

El retiro afecta específicamente a 89,592 frascos de suspensión oral de ibuprofeno para niños (100 mg por cada 5 mL) en presentaciones de 4 onzas líquidas. Según el reporte, estos fueron fabricados por Taro Pharmaceuticals y distribuidos en distintos puntos de venta a nivel nacional.

Las autoridades identificaron dos lotes involucrados en la medida: 7261973A y 7261974A, ambos con fecha de vencimiento del 31 de enero de 2027.

Hasta el momento, no se ha informado cuántas quejas específicas originaron el retiro ni si se han registrado casos de lesiones vinculadas al consumo del producto. Tampoco se han divulgado imágenes que muestren el aspecto de las anomalías detectadas.

Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar los envases y suspender el uso del medicamento si coincide con los lotes afectados, además de consultar con un profesional de salud ante cualquier duda o síntoma.