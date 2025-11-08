Si compraste recientemente una botella de Prosecco Kirkland Signature Valdobbiadene DOCG en Costco, presta atención: casi un millón de botellas han sido retiradas del mercado en 12 estados de Estados Unidos por riesgo de ruptura.

Según informó la cadena de almacenes, las botellas afectadas pueden romperse o estallar espontáneamente, lo que representa un peligro de cortes o lesiones para quienes las manipulen.

Este retiro afecta el producto Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG (Item #1879870), distribuido entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025.

Los estados incluidos son: Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin.

Qué deben hacer los consumidores

Costco pidió a los clientes que no abran ni devuelvan las botellas a las tiendas.

En su lugar, recomienda desecharlas de inmediato envolviéndolas en una toalla de papel y colocándolas dentro de una bolsa plástica antes de tirarlas, para reducir el riesgo de lesiones por vidrios rotos.

“No devuelva el artículo a las tiendas”, enfatiza el aviso publicado por la compañía.

La empresa no ha reportado hasta el momento lesiones asociadas a este problema, pero insiste en la precaución inmediata de los consumidores que adquirieron el producto.