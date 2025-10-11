Sam’s Club Puerto Rico tendrá nuevo horario a partir de mañana, domingo, según anunció la tienda a través de las redes sociales.

“¡Tu Club ahora con horario extendido!”, indicó en una publicación de la red social Facebook.

Aquellos con membresía Plus podrán entrar a la tienda desde las 8:00 a.m., mientras que los de membresía regular a las 9:00 a.m. El café abrirá a las 10:00 a.m. Además, el recogido de compras, o el “curbside pickup”, iniciará a las 7:00 a.m.

Sam’s Club cerrará sus puertas a las 8:00 p.m.

“Disfruta de más tiempo para hacer tus compras en Sam’s Club”, continúa la publicación.

Telemundo PR reportó que, en declaraciones escritas, la tienda explicó que se implementó el cambio “debido a la abrumadora respuesta de nuestros miembros, y justo a tiempo para la ajetreada temporada navideña, cuando la comodidad es lo más importante”.

El noticiario indicó, además, que la tienda ahora cerrará a las 8:00 p.m. en los días festivos del 4 de julio, el Día del Trabajo y despedida de año. En Noche Buena, cerrará a las 6:00 p.m.

Será el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y Pascuas que se mantendrá cerrado.