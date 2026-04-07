¡Se llevaron el Powerball!

Los $231 millones del premio mayor de Powerball sorteados el lunes 6 de abril cayeron en Delaware, informó la lotería en su página web.

El jugoso premio tiene un valor estimado en efecto de $104.9 millones.

Los números ganadores fueron: 7, 24, 37, 42, 57, y el Powerball 5.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.