¡Se llevaron el Powerball! Mira dónde cayeron los millones
Alguien logró acertar los números ganadores del sorteo del 6 de abril.
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¡Se llevaron el Powerball!
Los $231 millones del premio mayor de Powerball sorteados el lunes 6 de abril cayeron en Delaware, informó la lotería en su página web.
El jugoso premio tiene un valor estimado en efecto de $104.9 millones.
Los números ganadores fueron: 7, 24, 37, 42, 57, y el Powerball 5.
El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.