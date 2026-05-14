Las ventas de automóviles nuevos en Puerto Rico acaban de experimentar otro mes en descenso luego de que se revelaran las cifras de abril.

Según el más reciente informe del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), los distribuidores locales reportaron ventas por 7,652 unidades.

La cifra de abril de 2025 fue de 10,523 lo que representa una fuerte caída de casi un 28%.

De hecho, abril es el cuarto mes consecutivo de este año en el que el mercado local experimenta un decrecimiento de doble dígito porcentual.

El patrón descendiente comenzó en mayo del año pasado cuando las ventas bajaron en un 10%. De ahí en adelante, las disminuciones han sido de doble dígito mes tras mes, con la excepción de diciembre, cuyo decrecimiento fue de un modesto 1.75%.

El último mes positivo fue marzo de 2025 con un aumento de casi 14%.Las ventas acumulativas de enero a abril están por debajo en casi 22% (31,327 versus 40,114).