Sorprendido se expresó esta mañana el alcalde de Humacao, Julio Geigel Pérez, ante el cierre de la farmacéutica Bristol-Myers Squibb en ese municipio, lo que dejaría a unas 400 personas sin empleo.

Geigel Pérez aseguró que ayer tuvieron que sacar en ambulancia a empleados afectados por la noticia del cierre. “Me preocupan los empleados”, afirmó.

El alcalde dijo que tan reciente como el pasado 9 de mayo tres directivos de la compañía le habían manifestado sus planes para expandir las operaciones en Humacao.

“Ellos me pidieron una reunión porque en su mente estaba expandir la producción que estaban haciendo aquí en Humacao, hasta me hablaron de unas áreas que ellos querían invertir para expandir su compañía. Llevan 50 años aquí en Humacao, así que me sorprende grandemente”, afirmó el alcalde en la emisora radial WKAQ.

Este dijo que no ha logrado comunicarse con la empresa tras conocerse el cierre.

Bristol-Myers Squibb también tiene operaciones en Guaynabo y Manatí.