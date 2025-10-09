El Gobierno de Puerto Rico anunció este jueves que Southwest Airlines comenzó hoy una venta de boletos para una nueva ruta de vuelo entre las ciudades de Indianápolis, Indiana (Estados Unidos) y San Juan.

Los vuelos se harán solamente los sábados entre el 4 de junio y el 3 de agosto de 2026.

El impacto económico estimado de esta nueva ruta estacional de verano será de sobre $1,124,550, sumando 1,575 asientos al inventario aéreo disponible anualmente.

“La expansión del servicio aéreo con Southwest Airlines demuestra que Puerto Rico continúa posicionándose como un destino competitivo y en crecimiento”, afirmó la gobernadora Jenniffer González.

PUBLICIDAD

“Cada nueva ruta significa más visitantes, más empleos y más oportunidades para nuestras comunidades y pequeñas empresas ligadas al turismo. Seguiremos trabajando para atraer nuevas conexiones que fortalezcan nuestra economía”, agregó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, destacó que “el perfil de la ‘Isla del Encanto’, como destino ideal para veranear, continúa en aumento entre los viajeros en los Estados Unidos continentales que buscan experimentar de espectaculares atracciones naturales y culturales”.

“Este anuncio va acorde con las metas establecidas para continuar expandiendo el acceso aéreo, y por consiguiente el número de personas que nos visitan”, añadió.