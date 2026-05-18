Starbucks en Puerto Rico da la bienvenida al verano con una nueva oferta de bebidas de temporada diseñadas para refrescar y acompañar los días cálidos en la Isla.

Entre las novedades que anunció la marca a través de un comunicado de prensa, destaca el Strawberry Cheesecake Frappuccino, una bebida inspirada en postres favoritos de los consumidores que combina syrup de mascarpone de vainilla con leche y hielo para lograr una textura suave y cremosa, coronada con whipped cream de mascarpone, salsa de fresa y un topping crujiente de galleta.

La marca explicó que la propuesta busca reinterpretar un clásico dulce en una experiencia refrescante.

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“Queremos que nuestras tiendas sigan siendo ese espacio acogedor donde puedan crearse memorias y disfrutar del verano con una bebida perfectamente preparada”, expresó Idis Ortiz López, gerente general de Starbucks Puerto Rico.

También regresan los Starbucks Pearls Refreshers, una línea de bebidas frutales con texturas distintivas que incluye opciones como Iced Matcha con Raspberry Pearls, Strawberry Crème Frappuccino con Raspberry Pearls, Berry Pearls Refresher, Berry Pearls Lemonade Refresher y Skies Pearls Drink, todas diseñadas como experiencias “dinámicas y multisensoriales”.

Para los amantes de los café en grano, esta temporada, la marca reintroduce Starbucks Single-Origin Colombia Nariño, invitando a redescubrir su perfil distintivo con notas de avellana y cacao en polvo, cultivado en una región única donde los Andes se encuentran con el océano Pacífico

“En Starbucks, creemos que el verano es una invitación a disfrutar, explorar y compartir momentos significativos. Nuestras bebidas de temporada están diseñadas para acompañar a nuestros clientes en cada experiencia, combinando sabores refrescantes con la maestría de nuestros baristas”, comentó finalmente Cristian Paredes Costa, gerente senior de marketing de marca y producto para Starbucks Latinoamérica y el Caribe.