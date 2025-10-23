Tesla llamó a revisión a más de 63,000 Cybertrucks en Estados Unidos debido a que los faros delanteros son demasiado brillantes, lo que podría distraer a otros conductores y aumentar el riesgo de un choque.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) dijo que el retiro incluye ciertos Cybertrucks de modelos entre 2024 y 2026. Los vehículos fueron fabricados entre el 13 de noviembre de 2023 y el 11 de octubre de 2025, con versiones de software operativo anteriores a la 2025.38.3.

La agencia afirmó que Tesla no tiene conocimiento de choques, lesiones o decesos relacionados con este problema.

Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, emitirá una actualización de software gratuita para corregir el problema.

Reguladores federales abrieron hace unas semanas una nueva pesquisa sobre la función de conducción autónoma de Tesla después de que se reportaron decenas de incidentes en que los autos se pasaron semáforos en rojo o condujeron por el lado equivocado del camino, provocando choques ocasionales con otros vehículos que causaron lesiones.

La NHTSA indicó en un documento que investiga 58 incidentes en los que, según informes, los Tesla violaron las leyes de seguridad vial mientras usaban el modo de Conducción Autónoma Total, lo que produjo más de una docena de choques e incendios y alrededor de una veintena de lesiones. La nueva pesquisa se suma a varias otras investigaciones abiertas sobre la tecnología de Tesla que podrían echar por la borda los planes de Musk de convertir millones de sus autos ya en circulación en vehículos completamente autónomos con una actualización remota de software.

Reguladores federales de seguridad llamaron a revisión en marzo a prácticamente todos los Cybertrucks en circulación. El retiro de la NHTSA, que abarcaba más de 46,000 Cybertrucks, advirtió que un panel exterior que corre a lo largo del lado izquierdo y derecho del parabrisas puede desprenderse mientras se conduce, creando un peligro vial para otros conductores y aumentando el riesgo de un accidente.

Tesla informó el miércoles una caída por cuarto trimestre consecutivo, incluso cuando las ventas aumentaron. El fabricante de automóviles reportó que las ganancias del tercer trimestre cayeron un 37% a 1,400 millones de dólares, o 39 centavos por acción, en comparación con los 2,200 millones, o 62 centavos por acción, el año previo.

Incluso el aumento de ingresos, un alivio bienvenido tras una caída en las ventas a principios de año debido a boicots contra Musk, vino con una advertencia significativa: los clientes se apresuraron a aprovechar un crédito fiscal federal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos antes de que expirara el 1 de octubre, posiblemente robando ventas del trimestre actual.