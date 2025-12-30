Tírate una foto gratis con los Tres Reyes Magos en The Mall of San Juan
Entérate cómo puedes reservar tu espacio.
PUBLICIDAD
La tradicional visita de los Tres Reyes Magos se ha convertido en un evento muy esperado durante las celebraciones navideñas en Puerto Rico, y este año, The Mall of San Juan continúa con esta hermosa tradición, invitando a las familias a disfrutar de momentos mágicos del 30 de diciembre al 5 de enero.
Según se informó a través de declaraciones escritas, los Tres Reyes Magos estarán disponibles para fotos gratuitas en el Atrio Central del centro comercial.
Las sesiones fotográficas se llevarán a cabo de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., con un sistema de reservaciones previas, aunque también habrá espacios disponibles para aquellos que lleguen sin cita, dependiendo de la disponibilidad.
Cada familia recibirá una foto digital gratuita, y los niños podrán llevarse una cajita de grama para alimentar a los camellos de los Reyes.
Noche de Mascotas
El domingo 4 de enero de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., el centro comercial ofrecerá un evento especial para los amantes de las mascotas: una sesión fotográfica de los Tres Reyes Magos con perros y gatos. Como en el evento principal, las fotos serán enviadas digitalmente sin costo alguno a los participantes.
Importante: Los espacios son limitados, por lo que se recomienda reservar un boleto por familia (no por mascota). Además, las mascotas deberán contar con sus vacunas al día y cumplir con ciertos requisitos de seguridad: deberán estar con collar de manejo, en maleta o caja de viaje liviana, carritos de mascotas o arnés.
Para poder acceder al evento, cada familia deberá completar un formulario de liberación de responsabilidad, el cual estará disponible a través de un QR Code que se entregará a la llegada en el Servicio al Cliente.
¿Cómo participar?
Reserva tu espacio: Asegúrate de hacer tu reservación en línea para garantizar tu lugar, ya que los espacios son limitados.
Prepárate para el evento: Asegúrate de tener tus mascotas en regla, con sus vacunas y los elementos de seguridad necesarios.
Recibe tu foto digital: Después de la sesión, recibirás la foto digital de tu familia (y de tu mascota, si es el caso) completamente gratis.
Para más detalles sobre las reservaciones y horarios, visita el sitio web oficial de The Mall of San Juan: www.themallofsanjuan.com