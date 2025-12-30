La tradicional visita de los Tres Reyes Magos se ha convertido en un evento muy esperado durante las celebraciones navideñas en Puerto Rico, y este año, The Mall of San Juan continúa con esta hermosa tradición, invitando a las familias a disfrutar de momentos mágicos del 30 de diciembre al 5 de enero.

Según se informó a través de declaraciones escritas, los Tres Reyes Magos estarán disponibles para fotos gratuitas en el Atrio Central del centro comercial.

Las sesiones fotográficas se llevarán a cabo de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., con un sistema de reservaciones previas, aunque también habrá espacios disponibles para aquellos que lleguen sin cita, dependiendo de la disponibilidad.

Cada familia recibirá una foto digital gratuita, y los niños podrán llevarse una cajita de grama para alimentar a los camellos de los Reyes.

Noche de Mascotas

El domingo 4 de enero de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., el centro comercial ofrecerá un evento especial para los amantes de las mascotas: una sesión fotográfica de los Tres Reyes Magos con perros y gatos. Como en el evento principal, las fotos serán enviadas digitalmente sin costo alguno a los participantes.

Importante: Los espacios son limitados, por lo que se recomienda reservar un boleto por familia (no por mascota). Además, las mascotas deberán contar con sus vacunas al día y cumplir con ciertos requisitos de seguridad: deberán estar con collar de manejo, en maleta o caja de viaje liviana, carritos de mascotas o arnés.

Para poder acceder al evento, cada familia deberá completar un formulario de liberación de responsabilidad, el cual estará disponible a través de un QR Code que se entregará a la llegada en el Servicio al Cliente.

¿Cómo participar?

Reserva tu espacio: Asegúrate de hacer tu reservación en línea para garantizar tu lugar, ya que los espacios son limitados.

Prepárate para el evento: Asegúrate de tener tus mascotas en regla, con sus vacunas y los elementos de seguridad necesarios.

Recibe tu foto digital: Después de la sesión, recibirás la foto digital de tu familia (y de tu mascota, si es el caso) completamente gratis.

Para más detalles sobre las reservaciones y horarios, visita el sitio web oficial de The Mall of San Juan: www.themallofsanjuan.com