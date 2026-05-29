La tecnología Inverter se ha consolidado como una de las más utilizadas en los sistemas de climatización modernos para el hogar, gracias a su eficiencia energética y capacidad de adaptación.

Sin embargo, expertos señalan que su rendimiento no depende únicamente del equipo, sino también de los hábitos de uso en la rutina diaria.

En ese contexto, LG Electronics compartió una serie de recomendaciones para ayudar a los consumidores a maximizar el desempeño de sus aires acondicionados con tecnología Inverter, como los modelos LG ARTCOOL™ y LG DUALCOOL™, equipados con DUAL Inverter Compressor™.

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A diferencia de los sistemas tradicionales, la tecnología Inverter ajusta continuamente la velocidad del compresor según la temperatura del ambiente, lo que permite un funcionamiento más estable y eficiente cuando se utiliza correctamente.

Hábitos que mejoran el rendimiento del aire acondicionado

Mantener una temperatura estable: Uno de los errores más comunes es bajar demasiado la temperatura con la idea de enfriar el espacio más rápido. En realidad, estos sistemas funcionan mejor con ajustes moderados y constantes.

Evitar encendidos y apagados frecuentes: El uso intermitente puede afectar la eficiencia del sistema, ya que la tecnología Inverter está diseñada para operar de forma continua y progresiva.

Cerrar puertas y ventanas: Mantener el espacio aislado del exterior ayuda a conservar la temperatura y reduce el esfuerzo del equipo.

Limpiar los filtros regularmente: La acumulación de polvo puede afectar el flujo de aire y disminuir el rendimiento del sistema, por lo que la limpieza periódica es clave.

Usar funciones inteligentes y temporizadores: Programar el uso del equipo permite optimizar el consumo energético y adaptarlo a la rutina del usuario.

“Muchas veces las personas piensan que la experiencia depende únicamente de la tecnología del equipo, pero también existen hábitos cotidianos que pueden ayudar a aprovechar mejor sus capacidades”, explicó Luis Pablo Flores, gerente de marketing de LG Centroamérica.

Para LG Electronics, la educación del consumidor forma parte esencial de la innovación. A través de soluciones como LG ARTCOOL™ y LG DUALCOOL™, la compañía busca no solo ofrecer tecnología avanzada, sino también orientar a los usuarios sobre cómo obtener el máximo beneficio en su uso diario.