La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futura para convertirse en una fuerza que ya está transformando el mercado laboral a nivel global.

Empresas en distintos sectores están invirtiendo sumas millonarias en automatización y herramientas generativas, lo que plantea un escenario de riesgo para millones de trabajadores, especialmente en la comunidad latina en Estados Unidos, indicó El Diario New York.

De acuerdo con proyecciones de la consultora PwC, la IA podría aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía mundial antes de 2030. Sin embargo, ese crecimiento viene acompañado de una profunda transformación del empleo. Goldman Sachs Research estima que alrededor de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo podrían verse afectados por la automatización.

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Empleos en mayor riesgo

Un análisis del Latino Data Hub publicado en septiembre de 2025 advierte que el 29% de los trabajadores latinos en Estados Unidos —unos 8.4 millones de personas— podría estar expuesto a la automatización de sus funciones.

Los sectores más vulnerables, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son los trabajos administrativos y de oficina (26% de riesgo), servicio al cliente y call centers (20%), producción e industria (13%), y en menor medida servicios legales y educativos (hasta 6%).

A esto se suma la advertencia de especialistas como el director ejecutivo de la empresa de IA Anthropic, Dario Amodei, quien ha señalado que hasta la mitad de los empleos de oficina de nivel básico podrían desaparecer en los próximos años.

Una brecha que impacta a la comunidad hispana

El riesgo para los trabajadores latinos no se limita a la automatización directa de tareas. También se extiende a los procesos de reclutamiento, donde los algoritmos de IA ya juegan un papel decisivo.

Según la firma Hays, el 70% de las empresas en Estados Unidos utiliza inteligencia artificial en sus procesos de contratación. En paralelo, apenas el 0.4% de los candidatos que aplican en línea logra obtener una oferta de empleo.

Factores como la barrera del idioma, menor acceso a herramientas digitales y la concentración en sectores altamente automatizables aumentan la vulnerabilidad de esta población. En esa línea, un estudio de Greenhouse (noviembre de 2025) indica que el 46% de los solicitantes en EE.UU. ha perdido confianza en los procesos de empleo debido al uso de IA.

El crecimiento económico y su distribución

El impacto económico de la inteligencia artificial es igualmente significativo. IDC estima que la tecnología podría generar hasta 19.9 billones de dólares en contribución al PIB mundial, equivalente al 3.5% de la economía global.

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No obstante, expertos advierten sobre la desigualdad en la distribución de esos beneficios. Joseph Briggs, de Goldman Sachs Research, señaló en marzo de 2026 que el principal reto será determinar quién captura las ganancias de productividad, advirtiendo que la brecha podría ampliarse si los beneficios se concentran en el capital y no en los trabajadores.

Transformación más que desaparición

Pese a los riesgos, varios informes apuntan a una transformación más que a una eliminación masiva de empleos. Boston Consulting Group estima que entre el 50% y 55% de los trabajos en Estados Unidos serán rediseñados en los próximos años, mientras que Goldman Sachs proyecta la creación de al menos 500,000 nuevos empleos netos en el área de infraestructura tecnológica hacia 2030.

El uso de IA en el entorno laboral también ya es una realidad. Según McKinsey & Company, el 76% de los empleados utiliza alguna forma de inteligencia artificial, un salto significativo frente al 30% registrado en 2023.

Cómo prepararse para el cambio

Expertos recomiendan que los trabajadores comiencen a adaptarse a esta nueva realidad mediante capacitación continua. Plataformas como Coursera, Google Career Certificates y LinkedIn Learning ofrecen cursos accesibles en español sobre herramientas digitales e inteligencia artificial.

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo identifica como los puestos más expuestos aquellos relacionados con telemarketing, captura de datos y atención telefónica.

En contraste, habilidades como el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la comunicación compleja siguen siendo consideradas ventajas humanas difíciles de reemplazar.

El Foro Económico Mundial advierte que la mayoría de los trabajadores necesitará actualizar sus habilidades antes de 2030, en un escenario donde adaptarse podría ser la diferencia entre mantenerse vigente o quedar rezagado en el nuevo mercado laboral impulsado por la inteligencia artificial.