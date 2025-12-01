Airbnb aseguró que en 2024 los viajeros que usaron la plataforma dejaron más de $1.7 mil millones en la economía de Puerto Rico, y que por cada dólar invertido en una estancia se generaron casi cuatro dólares adicionales para la isla.

La empresa indicó que cada reserva crea una cadena de valor que beneficia a anfitriones, proveedores y otros servicios, ofreciendo ingresos adicionales en distintos sectores.

Según un análisis interno cuyos resultados compartieron a través de declaraciones escritas, el gasto de los huéspedes ayudó a mantener más de 30 mil empleos y aportó más de $970 millones en ingresos laborales.

PUBLICIDAD

Ángel Terral, Country Manager de Airbnb para el Caribe, México y Centroamérica, destacó la magnitud del impacto económico.

“En 2024, Airbnb continuó consolidándose como un motor clave de la economía en Puerto Rico. El impacto es evidente: por cada dólar invertido en una estancia, los viajeros generaron casi cuatro dólares adicionales para la economía local, respaldando más de 30 mil empleos y cerca de mil millones de dólares en ingresos laborales”, dijo.

La empresa aseguró que este crecimiento demuestra cómo la plataforma puede aportar al bienestar de las comunidades en toda la isla, incluso fuera de las zonas turísticas tradicionales, fortaleciendo la actividad económica local a través del turismo.