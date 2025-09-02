Los clientes de Chick-fil-A podrán disfrutar de un desayuno gratis en los restaurantes participantes en la Isla durante la semana próxima.

Así lo dio a conocer la cadena de restaurantes en un comunicado, en el que explico que los clientes podrán visitar los restaurantes del 8 al 13 de septiembre durante el horario de desayuno (6:30 a.m. a 10:30 a.m.), y escoger entre un Chick-fil-A Biscuit con pollo o un Chick-fil-A Chick-n-Minis (de cuatro unidades).

“Estamos entusiasmados de invitar a nuestros clientes a comenzar el día con el desayuno de cortesía de Chick-fil-A para que puedan experimentar el máximo placer matutino”, dijo Cris Romero, propietario de Chick-fil-A Humacao. “Es la manera perfecta para que nuestros Clientes alimenten su mañana y se mantengan con energía todo el día, con una calidad que solo Chick-fil-A puede ofrecer”, añadió.

PUBLICIDAD

La cadena recordó que la oferta es válida únicamente del 8 al 13 de septiembre en el horario de desayuno y se limita hasta un servicio por persona, por día, hasta que se agoten las existencias y no se puede modificar la oferta. Para disfrutar del desayuno gratis no es necesario comprar ningún producto.

Los establecimientos participantes incluyen Chick-fil-A Plaza Centro, Chick-fil-A Isabela, Chick-fil-A Los Filtros, Chick-fil-A Plaza del Sol, Chick-fil-A Humacao, Chick-fil-A Hatillo, Chick-fil-A Reina del Sur y Chick-fil-A La Rambla.

Para ubicar su restaurante Chick-fil-A más cercano puede visitar chick-fil-a.pr/locations.