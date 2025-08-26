Échale un ojo a estas opciones de comida si el calor aprieta
Cuando sube la temperatura lo mejor es comer liviano, como una buena ensalada.
PUBLICIDAD
Con el calor, el cuerpo se siente pesado y solo apetece comer cosas ligeras que no dejen sensación de pesadez. Elegir una buena comida es muy importante en los meses más calurosos para no dejar de disfrutar de uno de los mayores placeres de la vida, además de que tener una buena dieta es muy importante para el correcto funcionamiento del organismo.
En los meses de altas temperaturas, nutricionistas y expertos en salud recomiendan elegir alimentos con alto contenido en agua para evitar la deshidratación por las grandes cantidades que se pierden a través del propio sudor.
Entre los alimentos clave del verano están algunas hortalizas y vegetales como berenjenas, calabacines, pimiento rojo y pimiento verde, tomates, pepinillos; y la joya de la corona, la sandía o el melón de agua.
Entre las opciones más recomendadas están las ensaladas, pero no debe confundirse eso con simples hojas... Hay ensaladas sustanciosas y que nos satisfacen siendo aun alternativas livianas.
Aquí te damos dos ejemplos:
Ensalada Waldorf de pollo
Ingredientes
- mazo de lechuga romana
- 3 tallos de apio (celery)
- 2 manzanas verdes (Granny Smith)
- 4 ozs. de nueces
- 4 ozs. de uvas verdes cortadas a la mitad
- 2 / 3 tz. de mayonesa
- Sal al gusto
Procedimiento
- Cortar la lechuga en tiras y el celery y la manzana en trozos pequeños.
- Mezclar todos los ingredientes en un bol y rectificar el sabor con la sal.
Ensalada de pasta y pollo
Ingredientes
- 1 tz. pasta corta cocida y seca
- 1 pechuga de pollo cocida en trozos
- 6 tomates cherry cortados a la mitad
- 6 bolitas de queso mozzarella a la mitad
- 2 ozs. de tomate seco en aceite
- 10 aceitunas
- queso parmesano en lascas
- 2 cdas. de aceite de oliva extra virgen
- 1 cdta. de pesto de albahaca
- arúgula
Procedimiento
- Mezcla en un bol la pasta, pollo, tomates, queso, tomate y aceitunas.
- Aparte mezcla el aceite y el pesto, y añade a la mezcla de pasta y pollo.
- Corona con las lascas de parmesano y arúgula.