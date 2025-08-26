Con el calor, el cuerpo se siente pesado y solo apetece comer cosas ligeras que no dejen sensación de pesadez. Elegir una buena comida es muy importante en los meses más calurosos para no dejar de disfrutar de uno de los mayores placeres de la vida, además de que tener una buena dieta es muy importante para el correcto funcionamiento del organismo.

En los meses de altas temperaturas, nutricionistas y expertos en salud recomiendan elegir alimentos con alto contenido en agua para evitar la deshidratación por las grandes cantidades que se pierden a través del propio sudor.

Entre los alimentos clave del verano están algunas hortalizas y vegetales como berenjenas, calabacines, pimiento rojo y pimiento verde, tomates, pepinillos; y la joya de la corona, la sandía o el melón de agua.

Entre las opciones más recomendadas están las ensaladas, pero no debe confundirse eso con simples hojas... Hay ensaladas sustanciosas y que nos satisfacen siendo aun alternativas livianas.

Aquí te damos dos ejemplos:

Ensalada Waldorf de pollo

Puedes hacer variaciones cambiando el tipo de hoja que usas y reforzarla añadiendo trozos de pechuga de pollo. ( Shutterstock )

Ingredientes

mazo de lechuga romana

3 tallos de apio (celery)

2 manzanas verdes (Granny Smith)

4 ozs. de nueces

4 ozs. de uvas verdes cortadas a la mitad

2 / 3 tz. de mayonesa

Sal al gusto

Procedimiento

Cortar la lechuga en tiras y el celery y la manzana en trozos pequeños. Mezclar todos los ingredientes en un bol y rectificar el sabor con la sal.

Ensalada de pasta y pollo

Puedes variar añadiendo aguacate, queso feta o algún corte frío como proscuito. ( Edwin Brown )

Ingredientes

1 tz. pasta corta cocida y seca

1 pechuga de pollo cocida en trozos

6 tomates cherry cortados a la mitad

6 bolitas de queso mozzarella a la mitad

2 ozs. de tomate seco en aceite

10 aceitunas

queso parmesano en lascas

2 cdas. de aceite de oliva extra virgen

1 cdta. de pesto de albahaca

arúgula

Procedimiento