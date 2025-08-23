Con el objetivo de incrementar su inversión millonaria anual en la compra de productos manufacturados, elaborados, distribuidos o cosechados localmente que sustituyan mercancía importada, Walmart Puerto Rico anunció la convocatoria para otra edición de su programa Open Call PR.

El propósito de la misma es apoyar el crecimiento de los empresarios en la Isla para contribuir al desarrollo económico del País.

Según se indicó a través de declaraciones escritas, los empresarios locales que deseen participar de esta oportunidad para presentar sus productos a los compradores de Walmart en Puerto Rico, podrán inscribirse en el Open Call 2025 entre el 21 de agosto y el 1 de octubre en walmartpr.com/nosotros/opencall.

Allí también encontrarán los detalles del evento que se llevará a cabo el 15 de octubre en las oficinas centrales de la cadena, en Carolina.

Viviana Mercado, gerente senior de Asuntos Corporativos de Walmart Puerto Rico, expresó que “el Open Call es parte de nuestra promesa de ayudar a las familias puertorriqueñas a que ahorren más y vivan mejor, ya que este programa no solo nos permite traer a nuestras góndolas mayor variedad y cantidad de mercancía de calidad a precios bajos, sino que, al sustituir productos importados por locales, impulsamos la creación de empleos y la actividad comercial para fortalecer nuestra economía y aportar a una mejor calidad de vida en nuestras comunidades”.

“Invitamos a los empresarios que manufacturan, elaboran, distribuyen o cosechan productos localmente a que se inscriban en el Open Call 2025 y se den la oportunidad de unirse a nuestra amplia red de suplidores de nuestra cadena en la Isla y hasta exportar parte de su producción a tiendas Walmart en Estados Unidos”, indicó Mercado.

Por su parte, Jennifer Garland, directora senior de compras en Walmart Puerto Rico, explicó que “sabemos que apoyar los negocios locales tiene un efecto multiplicador en el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que, además de invitarlos a que se conviertan en nuestros suplidores, les ofrecemos capacitación durante ese proceso y los asesoramos para que sus ofertas sean atractivas y estén alineadas a los requerimientos de la cadena para que tengan éxito. Y, una vez su mercancía está en nuestras tiendas, la promovemos a través de diferentes estrategias, incluida el sello “Hecho aquí, para ti”.

A través de las ediciones pasadas del programa Open Call PR, Walmart Puerto Rico le ha dado la bienvenida a más de 300 suplidores locales y ha logrado sobrepasar la meta establecida inicialmente de incrementar anualmente la inversión millonaria en la compra de mercancía de empresas puertorriqueñas.

Actualmente, Walmart Puerto Rico invierte anualmente sobre $1.8 mil millones en compras locales a manufactureros, distribuidores, elaboradores, agricultores y proveedores de servicios.

Más información sobre el Open Call PR 2025 está disponible en walmartpr.com/nosotros/opencall.