El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las lluvias continuarán hoy con periodos de aguaceros y tormentas eléctricas que afectarán principalmente la zona este, el interior y el noroeste de Puerto Rico.

Según el informe diario de la agencia con sede en San Juan, este miércoles estará marcado por condiciones variables alrededor de la Isla, con aguaceros y tronadas que durante la mañana se concentrarán en la zona este y el área metropolitana. En horas de la tarde, la actividad se desplazará hacia municipios del centro, oeste y noroeste.

“Inundaciones urbanas y de riachuelos localizadas, con posibles inundaciones repentinas”, podrían registrarse en la zona, por lo que se advierte precaución, especialmente en las carreteras y áreas propensas a acumulación de agua.

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[MAY 27]

🌦️ Variable weather today: passing showers this morning, then afternoon showers/t-storms over interior & W PR. Localized flooding possible.

🌦️ Tiempo variable hoy: aguaceros pasajeros en la mañana, aguaceros/tronadas en la tarde en el interior y O de PR. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/zqDSZDx249 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 27, 2026

El SNM también indicó que las condiciones ventosas continúan sobre la región, lo que mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para numerosas playas locales, particularmente en la costa norte y este de Puerto Rico.

Las corrientes marinas son canales fuertes de agua que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Estas suelen formarse en áreas bajas o interrupciones en los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, muelles y pilotes.

“Esto significa que corrientes marinas amenazantes a la vida aún son posibles, especialmente a lo largo de costas expuestas. Nade cerca de salvavidas, evite nadar solo y verifique las condiciones de la playa antes de entrar al agua”, recomendó la agencia.

Si una persona queda atrapada en una corriente marina, debe pedir ayuda gritando, mantener la calma, evitar agotarse y mantenerse a flote mientras llega asistencia. Además, se aconseja nadar paralelo a la costa para salir de la corriente y luego dirigirse hacia la playa cuando sea posible.